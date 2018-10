Spaanse VMS introduceert elektrische motorfiets eezon in Nederland

De nieuwe motorfiets: 100% elektrisch, pionier in de technologie en milieuvriendelijk



VMS Automotive, een Spaanse onderneming en spin-off van de industriële groep Marsan, al meer dan 65 jaar een vooraanstaand bedrijf in de automobielsector, presenteert eezon, een nieuw merk dat ernaar streeft erkend te worden om zijn innovatieve karakter en zijn inzet voor het milieu.



eezon zal krachtig worden gelanceerd en dat doen zij met geavanceerde technologie en internationaal gepatenteerde systemen. Het eerste gelanceerde model, de eezon e3, is een innovatieve motorfiets met drie wielen die geheel elektrisch is en beschikt over een gepatenteerd evenwichtssysteem en mogelijkheid tot opladen aan elk stopcontact. Hij biedt een grotere zelfstandigheid dan de rest van het aanbod en, boven alles, een grotere veiligheid.



Veiliger dan ooit

Dankzij de gepatenteerde technologie biedt de eezon e3 een nieuw veiligheidsniveau voor dit soort vervoersmiddelen. Een intelligent systeem voor manoeuvres en achteruit rijden vergemakkelijkt het rijden op lage snelheid.



Daarbij beschikt hij over een gepatenteerd inclinatie- en evenwichtssysteem dat ervoor zorgt dat hij door de bochten rijdt als een motorfiets met twee wielen.



Wees milieubewust met je eezon e3

De stille manier van rijden van de eezon e3 helpt bij het reduceren van akoestische contaminatie in de stedelijke gebieden.



De stadsmotor is 100% elektrisch, nul emissies, waardoor je kunt genieten van het rijden en weten dat je daarbij het milieu beschermt. Je hebt alleen maar een gewoon stopcontact en 2 en een half uur oplaadtijd nodig.



eezon e3 is verkrijgbaar in vier kleuren, en wordt in 2020 gelanceerd in Frankrijk, Spanje, België, Nederland en Italië.



Ga voor meer functies en informatie naar: https://eezon.net/



VMS is een spin-off van de industriële groep Marsan, al meer dan 65 jaar een vooraanstaand bedrijf in de automobielsector op internationaal niveau. Het resultaat van jarenlange analyse en ontwikkeling van prototypes heeft geresulteerd in een volledig elektrisch voertuig met drie wielen en hoge prestaties, waarvan het dempingssysteem op internationaal niveau gepatenteerd werd.



Bij VMS hebben we een duidelijk doel om deel uit te maken van de globale overgang naar een transport- en persoonlijk vervoersmodel dat efficiënter en duurzamer is. Tegen dit nieuwe decor is onze missie oplossingen te brengen met een hoog technologisch component, voertuigen die een hoog veiligheidsniveau uitstralen en unieke en tot nu toe onbekende ervaringen brengen.