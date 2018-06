Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen bij Zeeman

Alphen aan den Rijn, 31 mei 2018 – Jaap Lagerweij, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Zeeman Groep B.V., draagt zijn rol per 31 mei 2018 over aan Bert Roetert.



Na vier jaar de Raad van Commissarissen te hebben voorgezeten, neemt Jaap Lagerweij afscheid van Zeeman. Lagerweij (1947): “Zeeman is een kerngezonde retailer met een mooie toekomst. Ik heb het bedrijf in de afgelopen jaren een prachtige groei zien doormaken onder moeilijke marktomstandigheden. Ik wens de Zeeman-directie, mijn opvolger en mijn collega-commissarissen veel succes om de groei in de komende jaren in de volgende versnelling te brengen.”



Erik-Jan Mares (CEO): “Jaap heeft heel veel voor Zeeman betekend de afgelopen jaren. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid, de uitgebreide retailkennis en –ervaring die hij meebracht, zijn niet aflatende positieve instelling en zijn oprechte interesse in de mensen die bij Zeeman werken. We zullen Jaap missen”.



Bert Roetert (1956) is zijn carrière begonnen bij COOP supermarkten en werkte vervolgens in directiefuncties bij Friesland Campina en verschillende bedrijfsonderdelen van Sara Lee/DE en opnieuw Friesland Campina. In 2006 keerde hij terug in de retail, en werd CEO bij C1000. Sinds 2008 vervult Bert Roetert een divers pakket aan toezichthoudende en nevenfuncties. Op dit moment is hij onder andere commissaris bij Jan Linders supermarkten, Alliander en Royal Smilde en is hij voorzitter van Food Valley en het Centraal Bureau Levensmiddelen.



Jan Zeeman: “Bert Roetert is een zeer gelouterde professional met een uitstekende kennis van retail en verandertrajecten. Daarnaast heeft hij ook de nodige internationale ervaring opgedaan die Zeeman heel goed van pas gaat komen. Met hem als voorzitter van de RvC gaat Zeeman de volgende stap maken in de groei van ons mooie bedrijf. We zijn zeer blij met zijn komst en heten Bert van harte welkom.”



De Raad van Commissarissen bestaat verder uit Dorine Burmanje, Tom Rövekamp en Wim Timmermans.