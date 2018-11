Op maandag 10 december 2018 organiseert Alles is Gezondheid het webinar 'Kinderarmoede en Gezondheid: ieder kind een kansrijke toekomst’. Centrale vraag: wat betekent het om op te groeien in armoede en wat de gevolgen zijn voor iemands gezondheid, sociale leven en toekomstperspectief.



In het webinar gaan we in gesprek met ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, Alinda Scheepers en presenteert inhoudelijk expert Carin Cuijpers een wijkaanpak die zich richt op het reduceren van (toxische) stress bij kinderen en gezinnen in armoede.



De gespreksleiding is in handen van Hans Christiaanse, adviseur bij Alles is Gezondheid en samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Missing Chapter Foundation etrokken bij de oprichting van de landelijke alliantie Kinderarmoede en Gezondheid.



In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In sommige buurten hoort zelfs één op de drie kinderen bij een gezin waar niet of nauwelijks geld is voor gezond voedsel, onderdak of kleding.



Armoede zorgt voor stressvolle ervaringen die de gezondheid van kinderen niet ten goede komen. Ze kampen met hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, depressie, stoornissen, etc. Ook op latere leeftijd hebben ze een grotere kans op ziekte en vertonen ze vaker ongezond gedrag.



De (live) uitzending vindt plaats op maandag 10 december 2018, 14.00-15.00 uur. Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden via: http://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/webinar-kinderarmoede-en-gezondheid-10-december-2018