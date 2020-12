61% van Nederlandse vrijgezellen worstelt meer met eenzaamheid sinds Corona

Rotterdam, 22 december 2020 - Single jongeren hebben het zwaar tijdens de lockdown, maar ook relaties staan onder druk sinds corona ons leven beheerst. Dat blijkt uit een onderzoek van de website mannengeheim.nl onder 2815 van haar leden. Het doel van dit onderzoek was te ontdekken hoe ons relatie- en datingleven wordt beïnvloed door COVID-19.



Vrijgezellen hebben vooral moeite met het gebrek aan sociaal contact. 61% van de singles geeft aan sinds de corona-uitbraak méér te worstelen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. In de leeftijdscategorie 18-24 is dit zelfs 74%.



Relatiecoach Tim Veninga legt uit: "Vrijgezellen halen hun sociale fix vaak op de werkvloer bij het koffieapparaat en in hun vrije tijd ontmoeten ze mensen op verenigingen en in de horeca. Al die contacten vallen weg en dat valt veel vrijgezellen zwaar." aldus relatiecoach Tim Veninga.



Er is ook een groep singles die juist voordelen ziet aan daten in het nieuwe normaal. Onder dertigers is deze groep het grootst (43%). Wandeldates, ‘nuchter’ daten en iemand beter leren kennen alvorens af te spreken worden gezien als voordelen.



Op relaties lijkt de impact van COVID-19 minder zwaar. Alhoewel 25% van alle break ups en scheidingen dit jaar een direct gevolg van corona(restricties) zijn, zijn er ook lichtpuntjes. Bijna een derde van de stelletjes ziet hun relatie in deze periode juist verbeteren.



Maar Tim Veninga merkt dat niet alle relaties bestand zijn tegen het gedwongen samenzijn. “Veel koppels brengen de tijd nu 24/7 samen door en moeten samen stressfactoren te lijf gaan zoals lockdowns, het verlies van een baan, financiële onzekerheid en natuurlijk zorg over de gezondheid van henzelf of dierbaren.”



De relatiecoach heeft adviezen voor zowel koppels als singles. “Voor beide groepen geldt: wees creatief. Stellen kunnen het thuis gezellig maken en als je nog geen partner hebt, zijn er creatieve manieren om toch iemand te vinden. Via sociale media, datingapps of klassieke contact advertenties kan je nog prima iemand ontmoeten en in plaats van een kopje koffie in het café maak je nu gezellig een wandeling.”



Het volledige onderzoek is beschikbaar op https://mannengeheim.nl/effect-corona-relaties-daten/.



Over Mannengeheim



Mannengeheim is een relatie- en dating advies platform van relatiecoach Tim Veninga. Sinds 2014 adviseert hij hier adviezen vrouwen hoe zij een relatie kunnen krijgen en/of behouden.