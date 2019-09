Valerio Zeno presenteert podcast in samenwerking met Sneakerjagers.nl

Vanaf zondag 8 september lanceert Sneakerjagers.nl een reeks podcastafleveringen onder de titel Sneakerjagers ‘On Air’. Host van deze podcast is de bekende Nederlandse TV presentator en DJ Valerio Zeno.



Zeno, bekend van o.a. Over Mijn Lijk en Proefkonijnen, is zelf al jaren een enorme sneakerliefhebber. Met zijn welkbekende nuchtere insteek weet hij op aanstekelijke manier te presenteren en de gasten in de podcaststudio te interviewen. Co-host in de serie is Non, eigenaar van de bekende sneaker- en consignment store Prime aan de Schoutenstraat in Utrecht.



Erik Kuijsten, medeoprichter van Sneakerjagers.nl en initiator van de podcastreeks, stelt dat de podcast voor een heel breed publiek aantrekkelijk is, omdat er enorm veel te vertellen valt over sneakers. Over de geschiedenis, de hype rondom bepaalde merken en samenwerkingen, de sneakercultuur, productontwikkeling en de liefde van mensen voor sneakers. Al deze onderwerpen en meer komen in deze podcastserie aan het licht.



De gastenlijst voor seizoen 1 (10 afleveringen) van Sneakerjagers ‘On Air’ is inmiddels bekend. “Maar dat wordt elke keer een verrassing voor de luisteraar”, zegt Kuijsten. “Het wordt in ieder geval een mooie mix van gasten; met BN’ers, verzamelaars, kenners, ontwerpers en andere mensen uit de industrie”. De eerste aflevering is te beluisteren op zondag 8 september op iTunes en Spotify en te zien op YouTube.