'Coronazorgen nemen toe maar woningmarkt draait gewoon door'

In oktober groeit de bezorgdheid onder zzp’ers over hun toekomst. Dit blijkt uit de vierde peiling van Vereniging Eigen Huis naar de zorgen over de eigen woning en het sentiment over de woningmarkt in de coronacrisis. De peiling bevestigt dat de woningmarkt nog nauwelijks last heeft van de coronacrisis. Steeds meer mensen willen hun verhuisplannen gewoon doorzetten. Aan het onderzoek deden 1.575 leden mee.



In april gaf nog 29% aan hun verhuisplannen door de crisis te wijzigen; dat aantal is inmiddels gehalveerd naar 15%. Ook zeggen steeds minder mensen dat ze willen wachten met verhuizen tot de coronacrisis voorbij is. Dit percentage daalde van 60% naar 45%. Wel willen meer mensen hun huidige woning eerst verkopen, voordat ze een volgend huis kopen (een toename van 22% naar 29%). Tenslotte verwachten fors minder mensen dat de kopers zullen afhaken. In april leefde die angst nog onder 62% van de respondenten, in oktober is dat gedaald naar 26%.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.