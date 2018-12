Directeur St Vluchteling bij uitreiking Nobel Vredesprijs in Oslo

Tineke Ceelen, directeur van St Vluchteling in Den Haag, is maandag 10 december 2018 aanwezig bij de uitreiking van de Nobel Vredesprijs in Oslo. De prestigieuze Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan Nadia Murad, de Jezidi-vrouw die in de VN getuigde over haar gevangenschap bij terreurgroep IS, en aan gynaecoloog Dr Denis Mukwege die slachtoffers van seksueel geweld behandelt in Congo.



Het Nobelprijscomité in Oslo heeft dit jaar dus aandacht voor mensen die zich inzetten tegen seksueel geweld in oorlogssituaties. De boodschap aan de wereld is dat vrouwen in het bijzonder het slachtoffer zijn van oorlog, dat ze bescherming nodig hebben, en dat verkrachters en overtreders gestraft moeten worden.



St Vluchteling ondersteunt het werk van Dr Mukwege al sinds 2010 voornamelijk met financiering van mobiele klinieken in de Congolese provincie Zuid-Kivu: https://www.vluchteling.nl/nieuws/2018/10/onze-held-denis-mukwege-wint-nobelprijs-voor-de-vrede. Dr Mukwege en zijn team zijn de afgelopen weken ook ondersteund door St Vluchteling met de voorbereidingen voor 10 december. Tineke Ceelen en Dr Mukwege zijn goeie vrienden van elkaar.



Tineke Ceelen is deze week beschikbaar voor interviews, en vliegt op 9 december naar Oslo. Terugkeer in Nederland is gepland op 11 december.



Op 5 oktober feliciteerde Tineke Ceelen Dr Mukwege per telefoon, wat een ontroerend gesprek was, zie filmpje in deze link, plus een foto van Dr Mukwege met Tineke Ceelen: https://we.tl/t-BFLxFypeqB.



