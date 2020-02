HAH-magazine CITY breidt uit naar Haarlem en Tilburg

-Na de succesvolle introductie in Amsterdam in 2018 breidt CITY nu uit naar de steden Haarlem en Tilburg



-CITY is vernieuwd en verschijnt in handzaam formaat



-Maximaal bereik voor Adverteerders



-CITY is daarmee het eerste landelijke huis-aan-huis magazine





Het huis-aan-huis magazine CITY breidt na de introductie in Amsterdam twee jaar geleden komende week uit naar Haarlem en Tilburg. De inwoners van deze steden ontvangen hun eigen lokale CITY met daarin een moderne mix van nieuws en informatie ‘van om de hoek’, gecombineerd met aansprekende lifestyle- en entertainmentverhalen.



Het streven is om iedere CITY voor minstens 25 procent uit onafhankelijke journalistieke content te laten bestaan. CITY werd anderhalf jaar geleden gelanceerd in Amsterdam en is in korte tijd uitgegroeid tot een populair huis-aan-huis magazine dat ook onder de jongere lezers goed gewaardeerd wordt.



Het magazine onderscheidt zich door de redactionele inhoud en de wekelijkse scherpe aanbiedingen in advertentievorm van landelijke en regionale retailers. CITY speelt daarmee in op de interesses van de moderne burger. Met de combinatie van nieuws en informatie uit de eigen stad, aantrekkelijk lifestyle-nieuws en vlijmscherpe aanbiedingen onderscheidt het medium zich van de traditionele huis-aan-huis bladen.



-De nieuwe CITY streeft naar een minimale omvang van 48 pagina’s en 25 procent redactie



-CITY is een initiatief van H-A-H Retail BV uit Baarle Nassau



-CITY wordt geproduceerd door het Amsterdamse mediabedrijf Trusted Media Publishers van Sjuul Paradijs en Jan-Kees Emmer





Het productieproces van CITY is duurzaam ingericht. Het magazine wordt CO2 neutraal gedrukt op PEFC gecertificeerd papier.



Innovatie distributie



CITY zorgt ervoor dat adverteerders met hun wekelijkse aanbiedingen maximaal bereik genereren door een innovatieve distributievorm. De aanbiedingenfolder komt in de bus bij de huishoudens met JA-gestickerde brievenbussen. In alle overige brievenbussen (behalve uiteraard de NEE-bestickerde brievenbussen) wordt CITY bezorgd. Een aantal keren per jaar zal CITY de zogeheten JA-sticker en een Nee-sticker meebezorgen bij het magazine.



Redactie onafhankelijk



De redactie van CITY wordt geproduceerd door onafhankelijke journalisten. ,,De uitbreiding van CITY met de steden Haarlem en Tilburg is een nieuwe stap. De nieuwe formule en een andere verspreidingsvorm betekent dat adverteerders met een gedrukt medium iedere week honderdduizenden gezinnen kunnen bereiken en dat de lezers er een interessant lokaal medium kunnen verwelkomen in een tijd dat huis-aan-huis kranten onder druk staan”, aldus Sjuul Paradijs van producent Trusted Media Publishers.