Nationale Postcode Loterij steunt cultuur met 1,305 miljoen euro verdeeld over twee jaar voor een nieuw project van het Prins Claus Fonds



In aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij, dat 4 maart aanstaande plaatsvindt, verraste de Postcode Loterij het Prins Claus Fonds met een donatie van 1.305.000 euro. Deze donatie gaat naar een nieuw project van het Prins Claus Fonds: Amplifying Creative Voices.



“Met dit extra bedrag kunnen we het impact van het Prins Claus Fonds vergroten. Het project Amplifying Creative Voices is een uitbreiding op onze core business: steun voor cultuur waar culturele expressie onder druk staat. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is dit project mogelijk. Onze oprechte dank,” aldus Joumana el Zein Khoury, directeur van het Prins Claus Fonds.



Dankzij deelnemers Postcode Loterij



De bekendmaking van de schenking aan het Prins Claus Fonds is gedaan in aanloop naar het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op 4 maart. Dan maakt de Loterij bekend welk bedrag zij in totaal dankzij haar deelnemers aan goededoelenorganisaties kan schenken. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro voor een betere wereld.



Over de Nationale Postcode Loterij



De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 2,9 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met de helft van hun lotprijs jaarlijks 103 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 5,4 miljard euro aan mens en natuur geschonken.



Over het Prins Claus Fonds



Het Prins Claus Fonds steunt, verbindt en eert kunstenaars en cultural practitioners in gebieden waar culturele expressie onder druk staat. Hoe? Het Fonds steunt artistieke en culturele initiatieven en gaat lange termijn partnerschappen aan met culturele organisaties wereldwijd. Met lokale partners verleent het Fonds ‘eerste hulp’ aan cultureel erfgoed dat beschadigd of vernietigd is door een ramp veroorzaakt door mens of natuur. Daarnaast eert het Fonds uitzonderlijke kunstenaars, kritische denkers en organisaties die door cultuur een positieve verandering in hun omgeving bewerkstelligen. Het Fonds legt ook de nadruk op jonge mensen door haar werk voor en met de ‘next generation’ van makers en culturele organisaties.