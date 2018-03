Eerste online bieropleiding in Nederland van start

Ook ambitie om gediplomeerd bierdrinker te worden?



Gediplomeerd bierdrinker zijn. Is dat niet de droom van iedereen? Bierista.nl, de grootste online biercommunity van Nederland, maakt deze droom waar. Het platform begint met een online bieropleiding dat na het eindexamen bekroond wordt met een heus bierdiploma.



Eerst online bieropleiding



Bierista.nl trekt maandelijks meer dan 100.000 bierliefhebbers. “Bier is hot. Elke dag komen er nieuwe bieren bij en elke week opent er in ons land wel een nieuwe brouwerij. Die belangstelling voor bier levert veel vragen op. Vaak heel praktische vragen, zoals hoe je in de supermarkt een bier kiest dat bij jouw smaak past, of welk bier je in welk glas moet schenken. Al dit soort zaken waar veel bierliefhebbers tegenaan lopen plus de nodige bierkennis hebben we verwerkt in de eerste online bieropleiding van Nederland”, aldus Alain Schepers van Bierista.nl.



Aan de hand van foto’s, video’s en infographics leert de cursist in twaalf delen alles over bier. Zo krijgt hij of zij inzicht in het brouwen bier, komt de geschiedenis van bier aan bod en worden bierlanden en verschillende bierstijlen belicht. Ook is er volop aandacht voor de biertrend van dit moment: het combineren van gerechten en bier. Omdat bier proeven nog niet online lukt, krijgen alle cursisten bij aanvang van de opleiding een rijkelijk gevulde bierbox met twaalf bieren thuis gestuurd.



Bierdiploma



Na het doorlopen van de twaalf delen in de bieropleiding wordt de totale bierkennis getest in een eindexamen. Na het positief afronden van de eindtoets mag de cursist zich vanaf dat moment officieel Bierista, Meester in Bier noemen. Dit wordt met een persoonlijk Bierista Bierdiploma bevestigd. Dit document krijgen de geslaagden thuis in de bus.



Bierista zijn brengt voordelen met zich mee



Na het afronden van de bieropleiding begint de bierreis pas echt. Bierista’s zijn bierexperts, die het snel groeiende aantal liefhebbers de weg wijzen in het steeds groter wordende oerwoud van bier. Daarom krijgen Bierista’s korting op bieraankopen, worden ze bij brouwerijen uitgenodigd om bieren te testen en kunnen ze expert-reviews schrijven om aan te geven wat de pareltjes in bierland zijn.



Kosten en deelname



De Bierista Bieropleiding kost € 125,- en gaat 28 maart van start. Inschrijven is nu al mogelijk. Voorinschrijvers krijgen korting oplopend tot 50%. Ook worden er 25 gratis opleidingen verloot. Inschrijven is mogelijk op https://www.bierista.nl/bieropleiding