Zonnepanelen meer dan ooit bereikbaar voor het grote publiek

Met de introductie van Huurzon maakt Essent het gebruik van zonnepanelen voor iedereen toegankelijk.



Essent vaart een nieuwe koers en maakt het voor iedereen makkelijk én bereikbaar om stappen te zetten in de richting van een energiezuiniger en duurzamer huis. “De drempel om te investeren in zonnepanelen kan hoog zijn, en om dit ook mogelijk te maken voor geïnteresseerden die een dergelijke investering niet willen of kunnen maken bieden we Huurzon aan”, zegt Albert de Koning, Marketing Director bij Essent.



Huurzon



Door de investeringsdrempel weg te nemen en service te bieden bij installatie en onderhoud, wil het bedrijf het zelf opwekken van energie voor meer Nederlanders bereikbaar maken. De Koning: “We bieden een makkelijke en bereikbare oplossing om zelf energie op te wekken en te besparen. In een groot aanbod van technische mogelijkheden en aanbieders is het voor consumenten soms moeilijk een keuze te maken. Met een eigen netwerk van servicepartners bieden wij advies, service en installatie van de panelen zodat we het zo overzichtelijk mogelijk maken en voor iedereen toegankelijk.”



Thuis App



De Thuis App van Essent draagt bij aan een energiezuiniger huis door inzichtelijk te maken wat het actuele en historische energieverbruik is. Mede door het inzichtelijk maken van de opwek en teruglevering van je zonnepanelen zie je ook wat je huis oplevert. Door slimme apparaten te koppelen aan de Essent Thuis App kunnen slimme LED verlichting en slimme thermostaten bediend worden. Zodoende kan energie bespaart worden en een comfortabeler huis gecreëerd worden. Dit komt allemaal samen in één mobiele Essent Thuis App die dienst doet als de slimme afstandsbediening van je huis; ook als je niet thuis bent.



Lang Leve Thuis



Om de nieuwe diensten en propositie van Essent kenbaar te maken start vandaag hun nieuwe campagne ‘Lang Leve Thuis’. Met dit motto wil Essent mensen inspireren het leven thuis te vieren. Thuis is de plek waar je kunt ontspannen, maar vooral ook waar je energie van krijgt. André Hazes is daarbij het gezicht van de campagne en vertegenwoordigd de klant die op zijn eigen manier mee wil doen in de energie transitie.