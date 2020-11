BA&O pleit in manifest voor omslag in denken over werkstress

Op 10 november overhandigt de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) het manifest “Aanpak werkstress: tijd voor actie!” aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie. In dit manifest pleiten zij ervoor om de huidige curatieve benadering van werkstress om te buigen naar een preventieve aanpak. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de belangrijkste stakeholders.



In het manifest is aan de hand van 7 actiepunten concreet gemaakt wat er moet gebeuren om deze omslag van een curatieve naar een preventieve aanpak te bewerkstelligen. Het manifest is gepubliceerd op www.baeno.nl/aanpak-werkstress-tijd-voor-actie.



Werkstress vormt een serieus probleem, zowel in bedrijven als voor de samenleving. Het speelt in toenemende mate een rol op de werkvloer en heeft serieuze impact op de mentale en fysieke gezondheid van werkenden. Maar ook de financiële gevolgen zijn enorm. Al jaren wordt gepoogd om werkstress aan te pakken, maar een integrale, preventieve aanpak ontbreekt. Er is een stijging te zien van burn-outklachten van 11% in 2007 naar 17% in 2019 (bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, TNO/CBS).



Werkstress is een complex fenomeen: er ontstaat een disbalans tussen dat wat van een werkende gevraagd wordt (taakeisen) en de mogelijkheden die de werkende heeft om aan die vraag te voldoen (regelmogelijkheden). De toenemende eisen door maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij ook een belangrijke rol. Op veel vlakken ontbreekt de kennis om werkstress op een preventieve manier aan te pakken.



De aanpak van werkstress in organisaties vraagt om maatwerk, waarin de samenhang met de context van organisaties wordt meegenomen. Veel verschillende factoren kunnen de werkdruk beïnvloeden en er zijn dan ook veel knoppen om aan te draaien, waarbij goed moet worden gekeken welke knoppen in welke situatie tot een effectieve aanpak van werkstress kunnen leiden.



Verbindende rol



Arbeids- en organisatiedeskundigen (A&O’ers) zijn specialisten op het gebied van werkstress. Zij kijken in het algemeen naar wat er nodig is om goed en gezond te kunnen werken en specifieker naar de manier waarop werkstress en uitval als gevolg van het werk écht kunnen worden voorkomen. De A&O-deskundige legt de verbinding tussen beleid en praktijk, tussen werkgever en werknemer. Ze kijken niet alleen naar individuen, maar juist ook naar invloeden van processen en factoren binnen afdelingen en de organisatie. Een doordachte en toegespitste preventieve aanpak van werkstress is dan ook een van de kernpunten van het werk van A&O’ers.