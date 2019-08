Nederlanders zitten 34 dagen per jaar op smartphone

Dat blijkt uit een representatief onderzoek [ https://www.simyo.nl/onderzoek/smartphone-gebruik/ ] van Simyo, dat is uitgevoerd door DirectResearch (n=1058), waarin de relatie tussen de smartphone en Nederlanders onderzocht is. Nederlanders zitten gemiddeld 34 dagen per jaar op hun telefoon, oftewel 2 uur en 15 minuten per dag. Apple-gebruikers zitten per dag 10 minuten langer op hun smartphone dan gebruikers van een ander merk. Ook vinden zij de centrale rol die de smartphone aanneemt vaker prettig (77%) dan anderen (66%).



34 dagen per jaar in de weer met smartphone



De gemiddelde Nederlander zit meer dan een maand per jaar op zijn telefoon, zo blijkt uit de resultaten die Simyo heeft gevisualiseerd op een interactieve pagina [ https://www.simyo.nl/onderzoek/smartphone-gebruik/ ]. Het dagelijkse gemiddelde ligt op 2 uur en 15 minuten. Vrouwen behalen met 2 uur en 28 minuten net wat meer schermtijd dan mannen, met 2 uur en 7 minuten. Kijken we naar leeftijd, dan zitten Nederlanders tot 30 jaar het meest op hun smartphone. Zij behalen gemiddeld 3 uur en 21 minuten aan dagelijkse telefoontijd. Dit is ruim 50 dagen per jaar.



Ruim de helft van de mensen tot 30 jaar onderneemt actie om het gebruik te verminderen, tegenover slechts 23% van de 65+’ers. Denk hierbij aan het uitzetten van de notificaties en de smartphone buiten handbereik leggen.



Apple-gebruiker ervaart smartphone positiever



De smartphone wordt steeds meer een centrale hub voor al onze producten en diensten. Vooral de Apple-gebruiker vindt dit fijn (77%). Gebruikers van andere merken zijn hier net wat minder vaak blij mee (66%). Er komt duidelijk naar voren dat mensen met een iPhone het gebruik van apps als positievere factor in hun leven zien dan mensen die een ander merk gebruiken.



Zo maken Apple-gebruikers meer gebruik van apps voor videobellen (53%) dan mensen met een ander smartphone-merk (36%), gebruiken ze meer financiële apps (67%) dan anderen (57%) en scrollen ze vaker door hun Instagram-feed (26%) dan mensen met een ander smartphone-merk (19%). Van de totale gebruikers vindt 71% dat navigeren een stuk gemakkelijker is gemaakt met de komst van de smartphone.



Telefoon vervangt veel apparaten



Waar we vroeger nog voor iedere dienst een apart product nodig hadden, hebben we nu bijna al onze apparaten in onze smartphone zitten. Voor een aantal producten en diensten is de smartphone nu zelfs onmisbaar geworden.



Top 5 producten en diensten onmisbaar op de smartphone



1. Communicatie



2. Vervangen voor computer



3. Als vervanger navigatiesysteem



4. Als vervanger camera



5. Als vervanger wekker