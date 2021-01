Flexibiliteit is kracht achter groei van freelanceplatform YoungOnes

Breda, 26 januari 2021 - Ondanks de coronacrisis heeft online freelanceplatform YoungOnes in 2020 een groei van 50% weten te realiseren, waardoor zij groeien van 5,5 miljoen omzet in 2019 naar 8,2 miljoen omzet in 2020. “Met gepaste trots kijken we terug op afgelopen jaar”, zegt Pim Graafmans, managing director bij YoungOnes. “2020 was een roerig jaar. Veel van onze opdrachtgevers zijn actief in de horeca- en evenementenbranche en zagen hun business drastisch teruglopen. Dat is natuurlijk vreselijk. Gelukkig voor de freelancers ging dit niet ten koste van het werkaanbod. We konden ze namelijk snel werk aanbieden binnen de branches waar de hulp van freelancers juist heel hard nodig was. Zoals in de logistiek.” In totaal heeft YoungOnes in 2020 meer dan 5.000 freelancers aan het werk kunnen helpen.



Van horeca en events naar logistiek



Vooral vanuit de logistiek kwamen er veel (extra) opdrachten. Van de 80.000 matches die in 2020 tussen opdrachtgevers en freelancers zijn gemaakt, vond 44% plaats in de logistiek. Gevolgd door promotie- en retailklussen (21%) en schoonmaakklussen (15%). “Een flinke verandering ten opzichte van 2019”, zegt Pim. “Toen spanden horeca- en eventklussen de kroon, met 34% van het totaalaanbod. Logistiek stond toen op plek vier, met een aandeel van 12%.” De matches voor schoonmaakklussen zijn sinds het coronavirus ruim verdubbeld in vergelijking met 2019. “Omdat mensen ineens massaal op vakantie gingen in eigen land, kregen vakantieparken het ontzettend druk”, zegt Pim. “Voor de extra werkzaamheden is de inzet van YoungOnes-freelancers ideaal.”



Coronaklussen



“Er kwamen zelfs opdrachten bij die we nog niet eerder hadden gezien”, zegt Pim. Hiermee doelt hij op de zogenaamde coronaklussen, zoals safety host bij de ingang van winkels. Bij deze klussen houden freelancers zich bezig met het attenderen van klanten op de anderhalvemeterregel of het schoonmaken van winkelwagens. “Vooral in bouwmarkten en supermarkten was dit tijdens de eerste coronagolf erg populair”, zegt Pim. Daarnaast bereikten ook klussen als fietsbezorger medicijnen en medewerker snelteststraat het platform.



Plannen 2021



“We kijken vol goede moed naar dit jaar”, zegt Pim. Voor 2021 heeft YoungOnes twee scenario’s: een lockdown-variant, en één voor het moment dat alles weer open mag. “Hoe dan ook gaan we dit jaar voor een verdubbeling in de groei”. Om dit te bereiken, moeten we de diversiteit van opdrachtgevers en klussen vasthouden. Sinds december bieden we ook specialistische klussen aan, voor freelancers met meer specifieke kennis. Denk aan een tijdelijke financieel medewerker of grafisch ontwerper. We verwachten dat dit positief zal bijdragen aan de groei van het platform. Verder hopen we natuurlijk dat we dit jaar zoveel mogelijk freelancers via het platform aan klussen kunnen helpen, ook weer in de horeca en op festivals.”