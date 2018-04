Nieuw-Zeelandse Burning Man-tempelbouwer naar Nederlands Festival

Van tempel in woestijn Nevada naar bouwwerk op het water bij Mandala Festival



EINDHOVEN - De Nieuw-Zeelandse meesterbouwer Chris ‘Kiwi’ Hankins, bekend van Burning Man (VS) en Kiwiburn (NZ) komt naar Nederland om de Temple of Peace te bouwen op Mandala Festival. Hankins heeft onder meer de eyecatcher ‘Temple of Transition’ van Burning Man 2011 in zijn portfolio. Op Mandala staat hij voor een nieuwe uitdaging: een groot bouwwerk, midden op het water.





Chris ‘Kiwi’ Hankins, bouwer van de befaamde en 35 meter hoge ‘Temple of Transition’ op Burning Man 2011, wordt nog steeds geëerd voor zijn creatie. Des te specialer is het dat hij - samen met zijn team - voor twee maanden in Nederland bivakkeert. Hankins landde vandaag op Brussels Airport voor de bouw van de Temple of Peace, die te zien zal zijn op het Mandala Festival. Kortom: van de kurkdroge woestijn in Nevada, naar een uniek meesterwerk op het water in Nederland.



Hankins en Marcel Mingers - oprichter van Extrema en Mandala Festival - leerden elkaar in de voorbije zomer kennen tijdens Burning Man 2017. Mingers: “Op Burning Man begint het Mandala-vuurtje te branden, burners daar zijn ontzettend geïnteresseerd in ons festival. Zo hebben we meerdere kunstenaars geënthousiasmeerd om naar ons festival te komen, met ‘Kiwi’ Hankins als lichtend voorbeeld.”



Verbinden en inspireren



Naast de tempel zijn er tal van andere projecten te zien op Mandala. De creatieve inschrijvingen voor de derde editie van het festival zijn gesloten. In de drie jaar dat Mandala bestaat, hebben meer dan duizend Creators zich ingeschreven. Het is de droom van de organisatie: zorg dragen voor kunstenaars en op termijn het grootste nationale platform worden vóór deze kunstenaars.



Mingers: “Vanaf het moment dat we begonnen met het organiseren van evenementen en festivals in 1992 tot nu - anno 2018 -, is het uitgangspunt altijd méér dan alleen muziek en feest geweest. Ook met andere festivals onder onze paraplu - zoals Solar Weekend - hebben we met het team altijd de combinatie tussen muziek, kunst en theater gezocht.”



Festivalprogramma Mandala 2018



In totaliteit telt Mandala dit jaar circa 25 Tribes, music hostings en food area’s. Deze Tribes worden gevormd door de ruim honderd ‘Creators’. Zij inspireren elkaar en dragen zorg voor het programma, de aankleding én invulling van de verschillende Tribes. Zo is er een groot aanbod aan muziek, theater, kunst, wellness en meer. Inmiddels zijn een tiental Tribes aangekondigd, waaronder nu dus de Temple of Peace.



De bezoekers zijn welkom om aan te sluiten én zelfs te slapen bij de Tribes. Op Mandala zijn festival en camping één, een tentje kan dus overal geplaatst worden. Iedereen op Mandala is welkom, van jong tot oud. Speciaal voor families is er een apart stuk van het terrein gereserveerd: de Family Tribe. Hier kunnen families rustig overnachten, wel is het hele terrein uiteraard toegankelijk voor de de kinderen.



Op dit moment worden de laatste namen toegevoegd aan het programma en de muzikale line-up. Deze worden op donderdag 26 april bekendgemaakt. Mandala vindt plaats van 8 tot en met 10 juni. Het festival is dag en nacht open én geprogrammeerd. Meer informatie over het festival is te lezen op mandalafestival.com.