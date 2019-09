Kinderen nemen Koninklijke Schouwburg over bij vijfde Kindertroonrede

Op dinsdag 17 september, om 11.00 uur, delen Haagse kinderen en jongeren voor de vijfde keer hun plannen en ideeën voor Nederland. Zij presenteren hun troonrede in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg, voorafgaande aan de troonrede die middag in de Ridderzaal.



Om het eerste lustrum te vieren pakt Het Nationale Theater dit jaar extra uit! De Kindertroonrede wordt niet geopend door een volwassene, maar door de 15-jarige klimaatactiviste Rosa Anders. Rosa is Climate Reality Leader. Zij sprak afgelopen zomer 15.000 festivalbezoekers toe op het Sziget festival. Daarmee gaf zij het startsein voor een petitie voor een ambitieuzer Europees klimaatbeleid. Verder zal de Kindertroonrede afgewisseld worden met scenes van jongeren, een bezoek van ProDemos en muziek van The Residents van Het Residentie Orkest, die dit jaar voor het eerst onderdeel uitmaken van de Kindertroonrede.



In aanloop naar de Kindertroonrede lieten ProDemos en Het Nationale Theater kinderen nadenken over de toekomst van Nederland. De teksten die de kinderen naar aanleiding van deze lessen schreven zijn door Simon Weeda samengebracht in de Kindertroonrede 2019.



‘Maar er gaan ook dingen fout, en als wij het recept mochten maken voor een beter Nederland, dan deden wij een scheut extra vriendschap. Een flinke soeplepel minder plastic.



Een sprenkeling meer natuur en wat extra plakjes dieren. Dit lieten wij opstijven in een koelkast zonder klimaatverandering. En bakten wij af in een koekenpan van luisteren naar elkaar.



Want het is belangrijk om te luisteren.



Ook naar kinderen.



Dus knoop het in je oren.



Dit is de Kindertroonrede 2019.’



Programma

Om 9.30 uur opent de Koninklijke Schouwburg haar deuren voor een ochtend vol theater en activiteiten. De foyer is door ProDemos omgetoverd tot Kinderrijk vol Prinsjesdagspelletjes, in het knusse zoldertheater Het Paradijs is drie keer de kleutervoorstelling HONDERD (4+) te zien, en in de Grote Zaal kunt u vanaf 11.00 uur de Kindertroonrede bijwonen.



Over de Kindertroonrede

Met de Kindertroonrede wil Het Nationale Theater Prinsjesdag begrijpelijk en leuk maken voor kinderen. Daarbij hebben kinderen vaak hele andere, originele ideeën over grote onderwerpen. Na afloop zal de ‘volwassen’ troonrede in de Koninklijke Schouwburg via een livestream op een groot scherm in de Grote Zaal te volgen zijn. De toegang voor de Kindertroonrede, het Kinderrijk en de livestream van de troonrede is gratis.