Adellijke Javaanse danser brengt maar liefst 390.000 euro op

Het schilderij van Isaac Israels van Raden Mas Jodjana is bij het Venduehuis Den Haag door veilingmeester Chris Vellinga voor een topprijs van 390.000 euro afgeslagen. Het is een olieverfschilderij op doek met een manshoog formaat van 174 x 97 cm.



Isaac Israels (1865-1934) ontmoette Raden Mas Jodjana, geboren in Djokjakarta en via beide ouders verwant aan het vorstenhuis, vermoedelijk in 1916 toen deze een klassieke hofdans opvoerde tijdens een benefietavond. Israels en de adellijke Javaan werden vrienden. De schilder vervaardigde vele portretten van Jodjana, die op zijn beurt schilderles nam bij Israels.



Chris Vellinga, specialist Indonesische schilderkunst van het Haagse Venduehuis, weet dat Raden Mas Jodjana de portretten die Israels van hem maakte, niet mooi vond. ‘Jodjana zag nog niet in dat bijvoorbeeld een gezicht uit een samenstelling van kleuren – in plaats van alleen “bruin” – kon worden opgebouwd; door de omgang met Israels heeft hij kleurcombinaties en kleureffecten leren kennen,’ aldus Vellinga.



Eerder dit jaar werd een vergelijkbaar maar groter formaat werk van Israels door Christies in Hong Kong geveild voor bijna 400.000 euro. De Raden Mas Jodjana krijgt een museale bestemming.



Een bijzonder werk van Trubus Soedarsono getiteld ‘Iboekoe’ krijgt eveneens een museale bestemming. Dit werk, afgehamerd voor 22.000 euro, zal later in het Rijksmuseum Amsterdam te zien zijn.



Inclusief de opbrengst van de Javaanse danser realiseert het Venduehuis Den Haag een omzet van 1 miljoen euro bij de opening van het veilingseizoen. Een absoluut record volgens Peter Meefout, directeur van het gerenommeerde Haagse Venduehuis.