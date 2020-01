Heruitgave boek: Jezelf besturen

Op 7 januari 2020, is een vernieuwde uitgave verschenen, van het boek “Jezelf besturen, zelfsturing naar je persoonlijke gebruiksaanwijzing”, door psycholoog Heilwine Bakker. Het boek is geschreven op basis van 23 jaar ervaring als psycholoog en directeur van Balans & Impuls.



Te verkrijgen in hard copy en als e-book via bol.com of Balans & Impuls.





ISBN hard copy: 978-90-8286-053-5



ISBN E-book: 978-90-828605-4-2



Uitgever: K.pl Education





Recensies bij eerste druk:



“Werknemers verwaarlozen zelfsturing en zijn teveel van externe prikkels afhankelijk”

Financieel dagblad, 22 januari 2009



“Laat de innerlijke motor draaien na ontslag”

Algemeen Dagblad 9 februari 2009



“Zelfsturing van traumatische respons naar rustig denken en reageren”

Meldkamer, maart 2009