'Ondersteuning dak- en thuisloze lhbti-jongeren schiet tekort'

De 1000 tot 2000 dak- en thuisloze lhbti-jongeren in Nederland krijgen momenteel niet de hulp en ondersteuning die ze zo hard nodig hebben. De huidige opvang wordt door hen vaak als onveilig ervaren, er is te weinig aandacht en sensitiviteit voor lhbti-thematiek en onbekendheid bij professionals. Movisie maakte in een infographic en eerder in een verkenning zichtbaar waar jongeren mee worstelen. Het is tijd dat sociaal professionals met deze problematiek aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de kennis en e-learnings die Movisie hiervoor ontwikkelde.



Simon Timmerman is een expert op het gebied van lokaal lhbti-beleid bij Movisie.