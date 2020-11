Elektrisch vliegtuig voor NLR – een nieuwe impuls

Koninklijke NLR heeft met de gift van PwC een primeur: het eerste elektrisch aangedreven vliegtuig met een Nederlandse registratie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zet met de doop van de Pipistrel het sein op groen om onderzoek naar elektrisch vliegen in Nederland te intensiveren.



De coronacrisis zorgt voor minder vliegverkeer maar de behoefte om te reizen blijft aanwezig. Bij een toenemend aantal vluchten in een dichtbevolkt land zoals Nederland zijn de effecten daarvan duidelijk merkbaar. We moeten er daarom samen voor zorgen dat geluid en de uitstoot van schadelijke stoffen binnen acceptabele grenzen voor het milieu en onze samenleving blijven. Elektrisch vliegen kan een groot deel van de nadelige effecten oplossen. Geluid zal niet verdwijnen omdat een groot deel van het geluid van de propeller komt, maar het zal zeker fors lager zijn. Andere emissies tijdens de vlucht zijn nagenoeg nul. Daarnaast biedt de elektrische aandrijving de flexibiliteit om de benodigde energie op een duurzame manier op te wekken.



Onderzoek naar elektrisch vliegen



Vandaag onthult Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, het nieuwe vliegtuig van Koninklijke NLR. De Pipistrel met registratienummer PH-NLX - waarbij de X verwijst naar ‘eXperimental’ en naar dit tiende onderzoeksvliegtuig van NLR – is hiermee het eerste volledig elektrisch aangedreven Nederlands geregistreerde vliegtuig.



“Dit eerste Nederlandse elektrische vliegtuig is een mooi voorbeeld van innovatie in de luchtvaart: duurzaam. Ik vind het geweldig dat Nederland hierin voorop loopt, het is een gedenkwaardige stap vooruit!”, laat Minister van Nieuwenhuizen weten. Voor NLR is het daarmee een belangrijke zet om meer kennis en ervaring op te bouwen van gedrag en eigenschappen die bij een elektrisch aangedreven vliegtuig horen. Die inzichten helpen om elektrisch vliegen mogelijk te maken voor toekomstige (grotere) vliegtuigen. Ook wil NLR het huidige vliegbereik vergroten door waterstof als alternatieve energiebron in te zetten.



Geluid



Het elektrificeren van de aandrijving van vliegtuigen vermindert het motorgeluid. Een eerder uitgevoerde geluidsmeting toonde een geluidreductie van meer dan 10 dB tijdens het overvliegen van een elektrisch aangedreven propellervliegtuig (Pipistrel) ten opzichte van een soortgelijk vliegtuig met een verbrandingsmotor. Dat is een behoorlijke waarneembare geluidsreductie.



Van schenking naar vliegen



De zakelijke dienstverlener PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft het vliegtuig in de zomer van 2018 geschonken aan NLR tijdens de feestelijke opening van het nieuwe kantoorgebouw van NLR in Marknesse. Dat is al enige tijd geleden, maar ondertussen is er veel gebeurd om het vliegtuig te mogen laten vliegen:



-De European Union Aviation Safety Agency (EASA) heeft op 15 mei 2020 een type-certificering toegekend aan de Pipistrel Virus SW 128 (Velis Electro). Dat certificaat geeft aan dat het vliegtuigtype luchtwaardig is, oftewel: er mag mee gevlogen worden in Europa.



-De typecertificering duurde bijna drie jaar (24-10-2017 – 15-05-2020).



-Meerdere piloten van NLR worden inmiddels opgeleid om het vliegtuig te besturen.





Met deze schenking wil PwC bijdragen aan het versnellen van de overgang naar duurzaam vliegen. Als gebruiker, een internationale organisatie met klanten wereldwijd, willen zij hun verantwoordelijkheid nemen door in te zetten op CO2-reductie, compensatie en innovatie. De schenking is in lijn met de ambitie van PwC om volledig circulair en klimaatneutraal te zijn medio 2030.



Gegevens over het vliegtuig



Hieronder volgt een korte opsomming van een aantal gegevens over het nieuwe onderzoeksvliegtuig:



-Het betreft een volledig elektrisch aangedreven eenmotorig propellervliegtuig.



-In het vliegtuig is er plek voor een piloot en een passagier.



-De tweezitter is primair bedoeld om piloten op te leiden.



-Het toestel kan ongeveer 50 minuten achtereenvolgens vliegen door de twee parallel aangesloten lithiumbatterijen, elk met een energie-inhoud van 11 kWh.



-Het is nu (nog) niet van toepassing maar dit toesteltype kan worden voorzien van versterkte vleugels met ophangpunten voor payload (zoals meetapparatuur) en is er de mogelijkheid om de vleugeluiteinden te verwisselen, bijvoorbeeld om de prestaties van nieuwe aerodynamische ontwerpen te testen.



-Thuisbasis van het vliegtuig is Rotterdam The Hague Airport (RTHA) waar het vliegtuig met een mobiele lader van stroom wordt voorzien.