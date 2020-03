Leverancier van topchefs ziet consumenten bestellingen verzesvoudigen

Thuis aan tafel, als in een restaurant



Boerderij Lindenhoff levert de hoogste kwaliteit vlees, groente, fruit en zuivel aan de top van de Nederlandse horeca. Nu de restaurants gesloten zijn, zien zij een sterke piek in de directe verkoop aan consumenten.



Willem te Voortwis van Lindenhoff: "Juist nu mensen niet meer uit eten kunnen en veel tijd hebben, wordt er heerlijk thuis gekookt. In de afgelopen dagen is de verkoop verzesvoudigd.”



Volgens Lindenhoff zijn vooral de authentieke groenten en het vlees van eigen boerderij populair. Willem te Voortwis: "Op dit moment is iedereen op zoek naar gezond en vers voedsel. Wij kunnen ook nu snel bezorgen omdat we direct van de boerderij leveren."



De groentemannen, slagers, kaasmeesters en chauffeurs die normaal werken voor de horeca springen nu bij om alle bestellingen in de webwinkel op ambachtelijke manier klaar te maken. Hierdoor kan Lindenhoff als enige supermarkt in Nederland, bestellingen van vandaag; morgen leveren.



Via https://lindenhoff.nl/ kunnen consumenten nu zes dagen per week verse boodschappen in huis halen.