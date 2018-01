Nobelprijswinnaar Ben Feringa geeft exclusief theatercollege

Het Nationale Theater in Den Haag heeft Nobelprijswinnaar en hoogleraar scheikunde Ben Feringa gestrikt voor een exclusief theatercollege op maandag 5 februari om 20.15 uur in de Koninklijke Schouwburg. Feringa gaat met het publiek ‘Op avontuur in de nanowereld’.



In dit theatercollege vertelt Feringa, die in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving, over de schoonheid van moleculen en moleculaire motortjes. Zijn ontdekking in 1999 van de ‘moleculaire motor’, een door licht voortgedreven roterende molecuul, wordt als een doorbraak van wereldformaat aangemerkt. De potentiële toepassingen van dit concept zijn even talrijk als spectaculair. Bijzonder tot de verbeelding sprekend is het idee dat in de toekomst wellicht moleculaire motoren zich via de bloedbaan voortbewegen om geneesmiddelen met grote precisie in het menselijk lichaam te transporteren.



'Op avontuur in de nanowereld'



In dit theatercollege 'Op avontuur in de nanowereld' vertelt hij vol passie over zijn onderzoek. Feringa geeft hij antwoord op vragen als: Hoe kreeg hij zijn ideeën? En hoe wist hij ze te verwezenlijken? Waarin schuilt de schoonheid van moleculen? Hoe ontstonden de moleculaire motortjes? Waarom past bescheidenheid? Hoe won hij de Nobelprijs?



Meet & greet



Voor de pauze is het podium aan Ben Feringa, na de pauze kan het publiek live vragen stellen aan de Nobelprijswinnaar. Na afloop vindt een meet & greet plaats. Kaarten voor het theatercollege zijn verkrijgbaar via hnt.nl.



Volgend theatercollege: Peter van Uhm



Op maandag 12 maart geeft voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm het theatercollege 'Levensles' in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Van Uhm wordt wereldwijd geroemd om zijn leiderschapskwaliteiten. Meer dan 1 miljoen mensen bekeken zijn TEDx optreden. Hij doorspekt zijn college met verhalen uit de praktijk van 40 jaar leidinggeven onder soms moeilijke en risicovolle omstandigheden. Hierbij laat hij ook zien hoe hij met het verlies van zijn zoon Dennis is omgegaan.