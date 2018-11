Brigitte Adriaensen benoemd tot hoogleraar Letterkunde

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mw. dr. B.Y.A. (Brigitte) Adriaensen per 1 november 2018 benoemd tot hoogleraar Letterkunde binnen de sectie Letterkunde (onderdeel van de vakgroep Letterkunde en Kunstgeschiedenis) van het wetenschapsgebied Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Het betreft een aanstelling van 0.5 fte.



Brigitte Adriaensen wordt mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs binnen de Open Universiteit, zowel disciplinair als interdisciplinair. Zij gaat zich daarbij toeleggen op het mede verzorgen en ontwikkelen van nieuw onderwijs en een goede afstemming van het onderwijs met de leden van de eigen sectie en andere secties binnen het wetenschapsgebied. Ook wordt van Adriaensen een versterkende rol verwacht bij de samenhang tussen onderwijs en onderzoek.



Onderzoek



Het onderzoek dat Brigitte Adriaensen heeft gedaan sluit naadloos aan bij het onderzoeksprogramma “Waarde en waardering van cultuur” van de vakgroep. Haar onderzoek gaat veelal over de representatie van geweld en geheugen, de studie van humor, en de representatie van drugs in de literatuur. De nadruk ligt op de transatlantische, Westerse letterkunde.



Adriaensen, die veel internationale publicaties op haar naam heeft staan, participeert in diverse nationale en internationale netwerken, wat samenwerkingsverbanden op onderzoeksgebied ten goede komt. Zo was ze mede-oprichter van het internationale onderzoeksnetwerk VYRAL (Violencia y Representación en Americaná Latina), met universiteiten uit Chili, Argentinië, de VS en België. Ook was ze projectleider van het VIDI-project “The Politics of Irony in Contemporary Latin American Literature on Violence” (NWO, 2011-2016). Daarbij trad ze in 2013 op als Visiting Scholar aan de University of California, Irvine; in 2008 als Visiting Professor aan de Universidad de Guanajuato in Mexico en in 2015 als Visiting Professor aan de Universidad de La Plata in Argentinië.



Over Brigitte Adriaensen



Brigitte Adriaensen (Leuven, 1975) is sinds 2011 werkzaam als Universitair Hoofddocent Spaanse Letter- en Cultuurkunde aan de RU Nijmegen. Sinds 2016 is ze actief als opleidingscoördinator Research Master in Historical, Literary and Cultural Studies, als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap (sinds 2015) en als lid Algemeen Bestuur/ Adviesraad bij het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (sinds 2009). Na haar opleiding Secundaire Studies aan het Heilig Hart-instituut Heverlee studeerde Adriaensen aan de K.U. Leuven (Licentiaat Taal- en Letterkunde: Romaanse talen, specialisatie Frans en Spaans). Daarna volgde nog een reeks van studies (o.a. een Doctoraatscursus in “Humanidades” aan de Universidad Carlos III Madrid), waarna Adriaensen in 2005 haar doctoraal proefschrift verdedigde aan de K.U. Leuven. Meer recent behaalde ze haar getuigschrift Basiskwalificatie Onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen.



Nominatie



Brigitte Adriaensen heeft tal van internationale onderzoeken, publicaties en lezingen op haar naam staan en organiseerde vele congressen en workshops. Daarnaast heeft ze zitting in verschillende wetenschappelijke commissies en “peer-review” activiteiten en werkt ze in diverse internationale onderzoekverbanden, o.a. de onderzoeksgroepen “Tourism, Travel, Text” en “Memory, Materiality and Affect”, beide van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is ze oprichter van RINA (Radboud Interdisciplinary Network on the Americas). In 2008 werd Adriaensen genomineerd voor de onderwijsprijs Letteren van de Radboud Universiteit. Ze eindigde daarbij als tweede.



Letterkunde



De sectie Letterkunde is onderdeel van de vakgroep Letterkunde en Kunstgeschiedenis en wordt gevormd door tien medewerkers, die samen bijdragen aan disciplinair en interdisciplinair onderwijs en onderzoek. De belangrijkste expertises binnen de huidige sectie liggen op het gebied van postkoloniale literatuur, literatuursociologie, “middlebrow literatuur”, leescultuur, poëzie, receptie-onderzoek, adaptatie-onderzoek en literatuurgeschiedschrijving.