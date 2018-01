Unidex lanceert distributieplatform Etnische levensmiddelen

Unidex heeft sinds dit jaar in samenwerking met alle toonaangevende A-merk leveranciers binnen het Turks – Marokkaans assortiment van levensmiddelen een uniek distributieplatform ontwikkeld om vanuit een enkel aanlevermoment een compleet assortiment te leveren aan retailers. Het assortiment is samengesteld op basis van de toonaangevende relevante en voor de kopersgroep herkenbare en vertrouwde bekende merken. In de bepaling van het assortiment is dus louter gekeken naar de behoefte van de eindgebruiker.



Unidex Holland BV is èèn van de grootste importeurs en distribiteurs van Etnische levensmiddelen in Europa en is o.a. gespecialiseerd in het distribueren van levensmiddelen aan Etnische winkeliers. Unidex heeft binnen Europa een aantal eigen verkoopkantoren en een productiemaatschappij in Thailand. Naast de merkproposities zoals Blue Elephant, Valle del Sole, Morjon vertegenwoordigt Unidex vele merkproducenten uit binnen- en buitenland. Binnen het Aziatisch segment (waaronder Thais), Afrikaans, Zuid-Amerikaans en Surinaams heeft Unidex haar gamma verder verbreed om de totaalleverancier te zijn binnen Etnische levensmiddelen.



Inmiddels heeft Unidex binnen haar distributieplatform enkele honderden artikelen toegevoegd en is de samenwerking aangegaan met tientallen producenten, merkagentschappen en Europese distribiteurs. Zonder voorkeurspositie maar met een optimale afstemming op de behoefte en optimale day to day delivery kan Unidex op deze wijze Retail Nederland bedienen. Unidex beschikt over alle moderne middelen om dit optimaal uit te voeren en is volledig gecertificeerd.



De specifieke doelgroep van Nederlanders van Turks en Marokkaanse afkomst bestaat uit ruim 800.000 mensen (CBS meting), binnen deze doelgroep wordt een groot gedeelte van het besteedbaar inkomen besteed aan voedingsmiddelen. Om de echte mondiale consument goed te bedienen binnen de hedendaagse supermarkten kan niet voorbij worden gegaan aan deze grote kopersgroep.



In Nederland en België start Albert Heijn dit jaar met een ruim DKW assortiment dat is samengesteld op basis van een optimalisatie binnen de bekende merken gericht op de doelgroep Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Opgebouwd vanuit respect voor de merkproposities en samengesteld vanuit de categoriale behoefteanalyse.