Uitnodiging persconferentie Raad van State op donderdag 12 april 2018

De Raad van State nodigt vertegenwoordigers van de media graag uit voor de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van het Jaarverslag 2017.



De persconferentie vindt plaats op donderdag 12 april 2018 om 10.00 uur in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort (Wandelganger I), Lange Poten 10 in Den Haag.



Advisering en bestuursrechtspraak



Tijdens deze bijeenkomst presenteert vice-president mr. J.P.H. Donner het jaarverslag van de Raad en besteedt hij aandacht aan de adviserende taak in 2017. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak mr. B.J. van Ettekoven gaat in op de rol van de Raad als hoogste algemene bestuursrechter in 2017.



Website en in druk



Het jaarverslag van de Raad van State zal vanaf 12 april online beschikbaar zijn als website. De algemene, beschouwende delen over de Raad en een uiteenzetting van de beide taken, advisering en bestuursrechtspraak, verschijnen ook in druk.



Embargo



Vanaf maandag 9 april om 11.00 uur kunnen vertegenwoordigers van de media dit gedrukte exemplaar en een persbericht onder embargo ophalen bij de afdeling persvoorlichting van de Raad van State. Adres: Kneuterdijk 22 in Den Haag.



Op deze stukken rust een embargo tot donderdag 12 april 2018, 10.00 uur.