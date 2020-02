Nieuw Snor-boek: Pocket Bomenboek

Het Pocket Bomenboek laat je stil staan bij de wonderlijke wereld van bomen. Zo zorgen bomen goed voor elkaar en passen ze hun bloeitijd op elkaar aan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bossen meer zijn dan een verzameling bomen. Een bos kun je zien als een organisme, waarbij de bomen met elkaar communiceren en voor elkaar zorgen. Het Pocket Bomenboek verschijnt op 25 februari bij Uitgeverij Snor.



Zoekkaarten



In het Pocket Bomenboek staan naast allerlei informatie over bomen, ook lege pagina’s om je gedachtes en herinneringen op te schrijven, en – superhandig - zoekkaarten om uit te vissen met welke boom je van doen hebt. Auteur Gerard Janssen ging op pad met verschillende boswachters en leerde zo de wereld van de bomen goed kennen: ‘Bomen hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. In oude culturen bijvoorbeeld dachten de mensen dat een boom de ondergrondse wereld met de bovengrondse zou verbinden. Alle recentelijke onderzoeken hebben laten zien dat bomen veel magischer zijn dan wij in deze Westerse wereld misschien denken. Ze praten met elkaar via ingewikkelde schimmelstructuren en zorgen ervoor dat nakomelingen het meeste kans maken om te blijven leven. Dit boek is een ode aan de vormen, de kleuren en de mystiek van bomen. Ik hoop dat de mensen door het boekje met andere ogen naar bomen en een bos gaan kijken.”



Het boekje is op maat van je jaszak gemaakt en je kunt het dus heel goed mee nemen tijdens je boswandeling op zoek naar de mooiste bomen.



Pocketserie



Eerder verschenen in deze serie het Pocket Herbarium, het Pocket Insectenboek, het Pocket Vogelboek en het Pocket Paddenstoelenboek. Het Pocket Bomenboek is net als z’n voorgangers in het Duits verschenen bij de Duitse uitgever Eden Books.



Over de makers



Gerard Janssen is freelance journalist en fervent natuurliefhebber. Hij schrijft voor onder andere Vrij Nederland, Uitgeverij Snor en Nieuw Amsterdam. Bij Snor verschenen eerder van hem: Handboek voor Opa’s en Oma’s en het Zwangerschapsboek voor Mannen. Verschillende van zijn boeken zijn verschenen in het Duits, Engels, Frans, Chinees, Russisch en Fins. De illustraties in dit boek zijn van Maartje van den Noort, die prachtige pentekeningen maakt. Vaak van bloemen, planten en vogels. Voor dit boekje verdiepte ze zich in bomen, en stond versteld van hun schoonheid.



Titel: Pocket Bomenboek



Tekst: Gerard Janssen



Illustraties: Maartje van den Noort



ISBN: 978-94-631-40843



Aantal pagina’s: 112



Uitvoering: Amerikaanse binding met elastiek en leeslint



Verschijnt: 25 februari 2020



Formaat: 116 x 163 cm



Prijs: € 14,99