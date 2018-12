Schorsing voertuig voor meerdere jaren mogelijk

Met ingang van 3 januari 2019 kunnen voertuigbezitters hun voertuig ook voor een periode van twee of drie jaar schorsen. De schorsing hoeft dan niet meer ieder jaar te worden verlengd.



Het voor een langere periode schorsen is vooral gemakkelijk als een voertuig lang niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld als het wordt gerestaureerd. Door te kiezen voor een langere schorsingsperiode bespaart de eigenaar zichzelf tijd en moeite en loopt minder kans op een vergeten schorsing. De jaarlijkse kosten voor schorsen blijven gelijk, of er nu voor één jaar wordt geschorst of ineens voor twee of drie jaar.



Schorsing verlengen



Een schorsing kan altijd worden verlengd. Verlengen van een schorsing kan al vanaf maximaal zes weken voor de einddatum. De nieuwe einddatum is dan gelijk aan de einddatum van de oude schorsing plus één, twee of drie jaar. Wordt de schorsing niet tijdig verlengd, dan is de eigenaar weer aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen zoals wegenbelasting en APK.



Online of via het loket



Een schorsing plaatsen, verlengen of opheffen kan makkelijk en snel via de website van de RDW. Wie het niet online kan regelen, kan terecht bij een kentekenloket of een RDW-keuringsstation of -balie.



Voertuigverplichtingen



Wie een voertuig schorst, is niet meer aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen. De wegenbelasting stopt automatisch. De verzekering moet de burger zelf opzeggen. Na het schorsen van een voertuig mag dit niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken.