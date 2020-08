Kandidaten gezocht voor TVM Awards Ridder en Veilig Transport

Hoogeveen - De TVM Awards Ridder 2020 en Veilig Transport worden later dit jaar toch uitgereikt. Vandaag start de campagne om beide prestigieuze prijzen voor transportveiligheid onder de aandacht te brengen en kunnen kandidaten ook worden genomineerd. Eerder dit jaar werd het NK Veiligste Chauffeur, ook een onderdeel van de TVM Awards, doorgeschoven naar 2021 vanwege het coronavirus.



Ridder 2020



De TVM Award Ridder 2020 is bestemd voor een vrachtwagenchauffeur die zich verdienstelijk heeft gemaakt of iets betekend heeft voor transportveiligheid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn doordat hij of zij langdurig schadevrij heeft gereden of door een heldhaftige actie op de snelweg. Vorig jaar ging deze prijs nog naar vrachtwagenchauffeur Nick van Rijn uit Tuil die bij een ongeval op de A2 zijn vrachtwagen dwars op de weg had gezet om op die manier slachtoffers en hulpverleners te beschermen.



Veilig Transport



De TVM Award Veilig Transport is bestemd voor een transport)onderneming die vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een positieve bijdrage levert aan transport- en verkeersveiligheid en daarmee aantoonbaar het verschil maakt. In 2019 werd deze prijs gewonnen door Vrijbloed Transport uit Haarlem.



Kandidaten voor beide TVM Awards kunnen vanaf vandaag genomineerd worden op tvmawards.nl. De voordrachten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Voor de TVM Awards Ridder 2020 bestaat de jury uit een selecte groep beroepschauffeurs. Voor de TVM Award Veilig Transport bestaat de jury uit de partners van de TVM Awards. In november worden de prijzen uitgereikt aan de twee winnaars.



De TVM Awards is een initiatief van TVM verzekeringen ter verbetering van de transport- en verkeersveiligheid. De volgende betrokken partners zijn dit jaar verbonden aan de TVM Awards: Volvo Trucks Nederland, Van Eijck Groep, Continental Benelux, BP, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Veilig Verkeer Nederland (VVN), Advance Groep, Sectorinstituut Transport en Logistiek en ANWB.



‘Belangrijke blijk van waardering’



Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen: ,,We vinden het passen om de TVM Awards Ridder 2020 en Veilig Transport toch uit te reiken. Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we eerder dit jaar helaas moeten besluiten om het NK Veiligste Chauffeur en ook het bijbehorende evenement op het TT Circuit in Assen door te schuiven naar komend jaar. Dat neemt niet weg dat we het belangrijk vinden om juist in deze tijd met de twee andere Awards toch onze waardering te uiten richting chauffeurs en ondernemingen en daarmee richting de gehele transportsector. Want transport gaat altijd door, ook in coronatijd. Mede door de inzet en betrokkenheid van alle mannen en vrouwen in de transportsector kon onze economie de afgelopen maanden ondanks alle beperkingen blijven draaien. In dat kader zien wij de TVM Awards als een mooie en belangrijke blijk van waardering.”



Meer informatie over de TVM Awards kunt u vinden op de website www.tvmawards.nl