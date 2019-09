Bruna Dronten is ‘Beste Bruna van Nederland’

Bruna Dronten is uitgeroepen tot ‘Beste Bruna van Nederland 2019’. Deze vestiging van de landelijke keten komt als winnaar uit de bus in de jaarlijkse winkelwedstrijd, waarbij collega’s en directie van Bruna bepalen wie van de ruim 220 franchisenemers zich een jaar lang Bruna’s beste mag noemen.



Bij de prijsuitreiking tijdens de Brunadag op evenementenlocatie InnStyle in Maarssen is de verrassing voor ondernemers Ronald Derks en Emiel van Doorn compleet. Na de eerste schok slaat de blijdschap toe. “Ik ben apetrots!”, zegt Ronald. “Vooral op ons team, dat er alles aan doet de klant tevreden te stellen. Maar ook op onze klanten, want zonder al die lieve, leuke en trouwe mensen zou dit nooit gelukt zijn.” Emiel voegt daaraan toe: “We hebben onlangs al een prijs gewonnen voor de grootste omzetstijging van alle Bruna’s. Maar dat we nu deze titel binnenslepen, na jaren van inspanningen om de winkel op niveau te krijgen, is echt een kroon op ons werk.”



Algemeen directeur George Steur licht de keuze voor Bruna Dronten als beste van Nederland toe: “Ronald en Emiel zijn bevlogen ondernemers en hun hele team blinkt uit in hun kennis van het assortiment. Ze zijn niet gewoon klantvriendelijk, ze zijn ronduit gastvrij. Ze ontvangen iedere klant met een hartelijke groet en een warme glimlach. De winkel staat er dag in, dag uit vol en goed georganiseerd bij. Kortom: ondernemers, team en winkel hebben samen een ijzersterke uitstraling en zijn een begrip in Dronten.”



Het beoordelingsproces om tot de beste Bruna te komen heeft ruim een half jaar geduurd. In die tijd heeft een aantal voorrondes geleid tot een finale ronde met nog 12 genomineerden. De criteria voor winst zijn onder meer het functioneren van de winkel, commercieel en financieel, de presentatie en de omzet.



Bruna Dronten wint naast de titel een trofee en een cheque van €1000 om iets leuks met het team te gaan doen. Bovendien heeft de winkel de komende dagen een feestelijk uiterlijk. Dat geldt overigens ook voor de Bruna in Venray, die als beste eigen winkel van de keten uit de bus is gekomen.