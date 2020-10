Door fusie ontstaat Passa Sports, de grootste online sport specialist van de Benelux

Warmond/Waalwijk, 27 oktober 2020 – SportShopsDirect en Total Sports Trading, twee Nederlandse e-commerce spelers in onder meer tennis, voetbal, hockey, hardlopen, handbal en volleybal, gaan samen verder onder de naam Passa Sports. Door de combinatie ontstaat een bedrijf met ruim 175 medewerkers en 17 gespecialiseerde online shops waaronder TennisDirect.nl, VoetbalDirect.nl, HockeyDirect.nl en Sportshop.com. Passa Sports wordt geleid door de oprichters, Guido Koekkelkoren (CEO), Robert-Jan Peters (COO) en Mark van Gijzel (CFO). Het bedrijf wil binnen de Benelux versneld groeien naar 100 miljoen euro. Specialisme per sport Onder de nieuwe holding hebben de verschillende online platforms genoeg slagkracht om een groter marktaandeel in de Benelux te veroveren. Hierbij ligt de focus op specialisme per sport. De gedeelde visie van de oprichters omschrijft CEO Guido Koekkelkoren als volgt: “Wij delen een sterk geloof in specialisatie, omdat iedere sport unieke kenmerken en culturele eigenschappen heeft. Je kunt dus alleen relevant zijn als je de specifieke sport ook volledig begrijpt en goed naar de behoeften van de sporter luistert. Een tennisser is op zoek naar een echte tennisomgeving en een hardloper naar een hardloopomgeving. Daarom werken binnen onze shops mensen die de sport zelf ook beoefenen.” Passa Sports wil binnen de Benelux versneld groeien naar 100 miljoen euro omzet en de ingezette internationale expansie vergroten. Daarnaast biedt de fusie diverse synergie voordelen en worden kennis en inkoopkracht verder versterkt. Toekomstvisie Guido Koekkelkoren: “Ondanks de impact van Covid-19 groeit Passa Sports in 2020 sterk. Binnen de algemene beweging richting e-commerce, merken wij dat de sporter ons steeds beter weet te vinden dankzij onze specialistische insteek en goede service. Maar versnelde groei is niet ons enige doel, we willen de voordelen van online laten werken voor onze klanten. Onze missie is om hen nog beter te kunnen bedienen door optimaal in te spelen op de behoefte van de individuele sporter. Dit betekent dat wij onze platforms met behulp van data dus ook steeds slimmer zullen maken en onze service nog persoonlijker. Dit is een topprioriteit voor de komende periode. Daarnaast willen we de klantgerichte instelling en specifieke sportkennis van ons team iedere dag verbeteren.” Autoriteit “Wij hebben bewondering voor hoe Guido, Robert-Jan en Mark hun bedrijven hebben opgebouwd. Hun diepgaande, specialistische kennis en verankering in iedere aangeboden sport maakt dat de grote internationale sportmerken Passa Sports als autoriteit en belangrijke strategische partner zien”, aldus Arnaud van der Vecht, partner bij Nederlands MerkGoed (NMG). De participatiemaatschappij initieerde en begeleidde de fusie. NMG neemt daarbij een meerderheidsbelang in Passa Sports. Naast kapitaal biedt de investeerder ook actieve ondersteuning op verschillende bedrijfsonderdelen.

Achtergrondinformatie SportShopsDirect



Begonnen vanuit een ‘ouderwetse’ tenniswinkel in 2000, groeide SportShopsDirect uit tot een e-commerce specialist met ruim 650.000 klanten en vier fysieke winkels annex servicepunten. De eerste webshop van het bedrijf, TennisDirect.nl, nam rond 2005 een grote vlucht toen e-commerce in Nederland sterk begon te groeien. Door -naast online - ook breed actief te zijn binnen de tennis community, groeide TennisDirect.nl uit tot een waar begrip in de tenniswereld. De jarenlange partnership met de KNLTB, het ABN AMRO World Tennis Tournament en honderden tennisclubs in combinatie met het grootste online tennisaanbod vormden de blauwdruk voor de start in 2009 van VoetbalDirect.nl en niet veel later voor HockeyDirect.nl, dat official partner is van de KNHB.



Achtergrondinformatie Total Sports Trading



In 2002 richtten de twee handbalvrienden Robert-Jan Peters en Mark van Gijzel hun eerst online sportwinkels op, met name gericht op de indoorsporten. Met nagenoeg dezelfde strategie (partnerships met clubs en bonden in combinatie met een groot assortiment) in o.a. handbal en volleybal, bouwden zij aan een klantenbestand van ruim 400.000 sporters, met name in de Benelux. Door verzoeken van klanten in het buitenland zijn er tijdens de eerste groeifase zowel in Duitsland als in Zweden gespecialiseerde vestigingen geopend voor de lokale markt. Later zijn er in de Benelux en internationaal ook online hardloop shops geopend. Daarnaast worden er sinds enkele jaren onder de overkoepelende domeinnaam Sportshop.com ook dagelijks duizenden orders verwerkt voor levering in heel Europa.



Over Nederlands MerkGoed



Nederlands MerkGoed (NMG) is een onafhankelijke participatiemaatschappij die actief deelneemt in karakteristieke bedrijven met een kansrijke positie in hun marktsegment. NMG investeert en participeert om deze bedrijven langdurig te laten groeien. De focus ligt hierbij op consumer branded business in de segmenten food en leisure. Meer informatie: www.nederlandsmerkgoed.nl





Foto directie vlnr: Robert-Jan Peters (COO), Mark van Gijzel (CFO), Guido Koekkelkoren (CEO)