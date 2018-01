PwC: Krapte arbeidsmarkt zet rem op groei

Nederlandse CEO opgewekt over groei, somber over arbeidsmarkt



Davos, 23 januari 2018 - Het optimisme over de economie blijft onder Nederlandse CEO’s maar groeien. Wel zijn ze bezorgd over het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers, zo blijkt uit de jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.293 bestuursvoorzitters uit 85 landen ter gelegenheid van het World Economic Forum in Davos. De dreigende arbeidsmarktkrapte brengt de groei in ons land in gevaar, waarschuwt PwC.



Net als zijn buitenlandse collega toont de Nederlandse CEO zich van een opgewekte kant: ruim twee derde verwacht de komende 12 maanden economische groei (vorig jaar 55%). Negen op de tien CEO’s verwacht dat de omzet van het eigen bedrijf komend jaar toeneemt.



Zorgen zijn er ook, over maatschappelijke en (geo)politieke kwesties en over zaken die direct te maken hebben met de markt waarin zij opereren. Eén van de prominentste zorgpunten is de vraag of zij in de toekomst de juiste mensen kunnen vinden. Driekwart maakt zich zorgen over het aantrekken van voldoende geschikt personeel. CEO’s ervaren vooral een tekort aan mensen met digitale vaardigheden en kennis van technologie.



‘Veel bedrijven kunnen de groei niet bijbenen omdat ze moeite hebben om aan geschikte medewerkers te komen’, zegt bestuursvoorzitter Peter van Mierlo van PwC. ‘Wij verwachten dat deze trend doorzet en ons land in een periode van langdurige arbeidsmarktkrapte terechtkomt. Met het risico op een afkoeling van onze economie als gevolg.



Peter van Mierlo noemt de krapte onnodig, omdat er in Nederland grote groepen mensen buitenspel staan, zoals veel 55+ers, migranten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Meer dan de helft van het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit vrouwen. Een andere grote groep, bijna een derde, wordt gevormd door jongeren die niet op school zitten, maar ook geen werk hebben. De arbeidsmarkt is een veelkoppig monster aan het worden.’



Hij vindt dan ook dat CEO’s, overheid en onderwijs de krachten moeten bundelen om grote groepen de arbeidsmarkt op te krijgen. Die moeten samen afspraken maken over investeringen in bèta-onderwijs, permanente educatie en omscholing en het verlagen van de kosten van arbeid. Voor vrouwen moeten er meer prikkels komen, zoals betaalbare kinderopvang, gunstigere fiscale behandeling van het tweede inkomen en het gelijktrekken van beloningen. Ook moet er een gerichter toegangsbeleid voor werknemers uit het buitenland komen en moeten statushouders sneller aan een baan worden geholpen.