Save the Children: ‘Haal IS-kinderen terug, nu het nog kan’



De situatie in het noordoosten van Syrië wordt steeds grimmiger. Veel hulporganisaties trekken zich – vanwege de toenemende onveiligheid - terug uit het gebied. Vooralsnog gaan de teams van Save the Children door met het verlenen van noodhulp aan de circa 70.000 ontheemde kinderen en hun families. Save the Children is de grootste hulporganisatie in kamp Al-Hol, waar de spanning met het uur toeneemt. Sonia Khush, landendirecteur van Save the Children in Syrië: ‘Dit is de laatste kans voor buitenlandse overheden om hun kinderen terug te halen. Als dit kamp straks leegloopt en het geweld verder toeneemt, is er geen mogelijkheid meer om ze te lokaliseren.’



Slachtoffers

Save the Children is altijd al van mening geweest dat kinderen – ook die gelieerd aan IS-strijders – beter beschermd moeten worden. Nederland is volgens het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen, als bescherming en ouderlijk gezag ontbreken. Bovendien is meer dan de helft van deze kinderen jonger dan 12 jaar; de meesten zelfs tussen de 5 en 7 jaar oud. ‘In ontwikkelde, westerse landen kunnen deze kinderen de juiste begeleiding en opvang krijgen. Hoe langer zij in deze kampen wonen, hoe groter de kans dat zij voor altijd beschadigd blijven’, aldus Khush vanuit Syrië. Save the Children is zich bewust van de gevoeligheden rondom het terughalen van kinderen met hun ouders. ‘Er moet per individueel geval gekeken worden hoe kinderen het beste begeleid kunnen worden. Feit blijft dat ze – als ze in Syrië blijven – nooit veilig zullen zijn.’



Koerdische kampen

Save the Children was vanaf het ontstaan van de Koerdische kampen actief op het gebied van noodhulp, scholing en psychosociale hulp, maar heeft inmiddels het leeggelopen kamp Ain Issa moeten verlaten. Lokale hulpverleners van Save the Children zijn inmiddels aan het werk in de gebieden Al-Hasakah en Ar-Raqqah. Internationale hulpverleners zijn voor hun veiligheid verplaatst naar ons kantoor in Erbil. De teams in het noordoosten van Syrië bereiden zich voor om het werk uit te breiden, omdat verwacht wordt dat er alleen maar meer families ontheemd zullen raken. Met de winter voor de deur zijn noodpakketten extra hard nodig.



'Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Syrië. Het is bekend dat er voor elk individueel geval reeds plannen liggen - inclusief voor alle kinderen, zowel aan de kant van de AIVD, OM en Raad van de Kinderbescherming. Alles is opgetuigd om terugkeer mogelijk te maken. Dit is het moment om hiernaar te handelen en Nederlandse kinderen in veiligheid te brengen', zegt Pien Klieverik, hoofd politieke zaken van Save the Children.



‘IS-kinderen’

De kampen waarin de buitenlandse kinderen verblijven zijn gevaarlijk. Meer dan 300 kinderen stierven op weg naar of in deze kampen aan ondervoeding, longontsteking, uitdroging of aan complicaties van andere ziektes. De winters in Syrië zijn streng. Een toename van het geweld zal ervoor zorgen dat hulporganisaties slechter toegang krijgen, wat een grote impact zal hebben op alle ontheemde kinderen in Syrië. De kinderen met ouders gelieerd aan IS, leven voornamelijk in Al-Hol en in kamp Roj. In totaal wonen er in het noorden 9500 aan IS gelieerde kinderen en 3900 vrouwen. Om privacyredenen communiceert Save the Children niet over individuele gevallen.



