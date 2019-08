Finavista lanceert No-Code platform voor Data Quality en Procesautomatisering



Om in te spelen op de toenemende marktvraag naar kwalitatief hoogwaardige softwareoplossingen die zonder softwareontwikkelaars gebouwd kunnen worden, is een No-Code platform ontwikkeld. Consultancybureau Finavista introduceert de Smart Software Suite, een No-Code platform dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van applicaties op het gebied van datakwaliteit en backoffice procesautomatisering



De groeiende schaarste aan softwareontwikkelaars heeft een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van low-code en no-code oplossingen. In Nederland rapporteerde het CBS al vaker dat er schaarste is en dat een kwart van de ICT-bedrijven openstaande vacatures niet kan vervullen. In 2020 is de verwachting dat er 4x zo veel ontwikkelaarstaken liggen als dat er softwareontwikkelaars zijn. Met de Smart Software Suite kunnen nu eenvoudig oplossingen worden gebouwd zonder softwareontwikkelaars.



Over de Smart Software Suite

Sinds 2007 ontwikkelt Finavista oplossingen voor datakwaliteit, datamigratie en procesautomatisering. In 2017 is gestart met de doorontwikkeling van deze software gebruik makend van de nieuwste Microsoft .Net technologieën. Tegelijkertijd is een algoritme ontwikkeld voor het genereren van software op basis van No-Code configuratie. Dit resulteerde in het No-Code platform genaamd de Smart Software Suite.



Met de Smart Software Suite kunnen zeer snel en efficiënt softwareapplicaties voor datakwaliteit, datamanagement en procesautomatisering worden gebouwd en onderhouden. Daarnaast wordt de oplossing door Finavista zelf ingezet voor het uitvoeren van complexe datamigraties en het verbeteren van datakwaliteit bij haar opdrachtgevers.



Quote Finavista

Marcel Schenk, oprichter en Managing Partner: “Met het No-Code platform bieden we onze opdrachtgevers een krachtig alternatief voor hun behoefte aan oplossingen op het gebied van datakwaliteit en procesautomatisering. Dat is zeker



in het huidige klimaat, waarin digitalisering een belangrijke randvoorwaarde is voor succes, van het grootste belang. De Smart Software Suite draagt op deze manier direct bij aan het versterken van de concurrentiepositie en operationele performance van onze opdrachtgevers ”.



Over Finavista

Finavista is een gespecialiseerd consultancybureau in diensten en oplossingen rond het thema data en processen. Voorbeelden zijn projecten op het gebied van datakwaliteit, datamanagement, dataconversie, procesautomatisering en process mining. Centraal in Finavista’s diensten en oplossingen staat kennis van de business van haar opdrachtgevers.



Opdrachtgevers van Finavista zijn financiële dienstverleners (zoals verzekeraars, pensioenuitvoerders en het grotere intermediair), Supply Chain organisaties, Healthcare-instellingen en (semi) Overheid. Finavista is gevestigd in Utrecht en opgericht in 2003.