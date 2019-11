UnitedConsumers komt met eigen zorgverzekering

Consumentencollectief UnitedConsumers biedt komend jaar voor het eerst een eigen zorgverzekering aan. Buiten de basisverzekering van VGZ komt het collectief met drie aanvullende zorgverzekeringen onder de naam UC ZorgZeker en twee tandartsverzekeringen onder de naam UC TandZeker.



De VGZ basisverzekering wordt met 5 procent korting aangeboden, de aanvullende- en tandartsverzekeringen met 15 procent. Met die extra korting wil UnitedConsumers de verplichte halvering van de maximale korting op de collectieve basisverzekering van 10 naar 5 procent compenseren.



UnitedConsumers is in 2000 opgericht met het doel om via collectieve inkoop de vaste lasten van consumenten te verlichten. Bij het consumentencollectief zijn bijna 600.000 Nederlanders aangesloten, die extra kortingen krijgen op het gebied van energie, zorgverzekering, telefoonabonnementen, autoverzekeringen en brandstof tanken. Deelnemers sparen die kortingen op in een tegoed, dat ze op elk gewenst moment kunnen laten uitkeren.



Van de deelnemers hebben 320.000 mensen een collectieve zorgverzekering afgesloten.



Andere jaren kon UnitedConsumers hen 10 procent collectiviteitskorting bieden op de basisverzekering van VGZ, maar de overheid heeft dat percentage dit jaar teruggeschroefd naar maximaal 5 procent.



Voor het collectief reden om zelf in de markt van zorgverzekeringen te stappen. Een stap die UnitedConsumers eerder maakte toen het in 2010 zelf energie ging leveren. Het collectief heeft daarvoor een eigen klantenservice die diverse prijzen voor beste service heeft gewonnen. Samen met VGZ heeft UnitedConsumers verschillende aanvullende verzekeringen samengesteld op basis van de wensen van deelnemers. Daarom zit er bijvoorbeeld een ruim budget voor preventie in. ,,We gaan steeds een stapje verder in de keten om onze deelnemers te helpen. Het aanbieden van een eigen zorgverzekering is de volgende stap om meer controle te krijgen over de inhoud en het tarief van aanvullende verzekeringen”, legt directeur en oprichter Paul van Selms van United Consumers uit.



De premies van UnitedConsumers voor 2020:



VGZ Ruime Keuze incl. 5% korting: € 113,95 (Natura)



VGZ Eigen Keuze incl. 5% korting: € 121,31 (Restitutie)



UC ZorgZeker 1 incl. 15% korting: € 5,72



UC ZorgZeker 2 incl. 15% korting: € 18,98



UC ZorgZeker 3 incl. 15% korting: € 31,63



UC TandZeker 250 incl. 15% korting: € 12,48



UC TandZeker 500 incl. 15% korting: € 21,82



Tandongevallenverzekering: € 0,- (Bij elke aanvullende verzekering)