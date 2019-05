Nieuwe CEO Alphabet International

Marco Lessacher is per 1 juli 2019 de nieuwe CEO van Alphabet International. Hij volgt hiermee Norbert van den Eijnden op, die het bedrijf per genoemde datum verlaat.



Marco Lessacher begon zijn carrière bij de BMW Group in 2007 waar leasemaatschappij Alphabet onderdeel van uitmaakt. Hij was onder andere CEO van BMW Financial Services en Alphabet Germany. "Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging", zei Lessacher. "Met een sterk team en een duidelijke visie, zullen we de koers bepalen voor een succesvolle toekomst."



Sinds 2009 heeft van den Eijnden met succes Alphabet International geleid als CEO en Alphabet gepositioneerd als een toonaangevende leverancier van Business Mobility, actief in 28 landen en met een wagenpark van ruim 700.000 auto’s. In 2012 werd Van den Eijnden gekozen tot Automotive Manager van het Jaar. Met het neerleggen van zijn functie keert hij terug naar Nederland, alwaar hij zich zal bezinnen op een volgende stap in zijn carrière.