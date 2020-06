4 x Nederland -normaal na de coronacrisis- 4 toekomstscenario's

Wat zou het ‘nieuwe normaal’ kunnen zijn na de coronacrisis? Welke toekomstscenario’s zijn voorstelbaar? De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) presenteert vier maatschappelijke toekomstscenario’s. Publieke en private organisaties kunnen de voor hen belangrijke thema’s aan deze vier toekomsten spiegelen en daarmee inzicht krijgen in de mogelijkheden die voor hen in het verschiet liggen.



Er zijn minder auto’s op de weg, we werken en leren meer dan ooit vanuit huis, buitenlandse vakanties zijn grotendeels uitgesteld en vele vliegtuigen staan voor onbepaalde tijd op lange startbanen geparkeerd. Tegelijkertijd merken we dat de lucht schoner is, dat er op bepaalde plekken meer vogels hun lied zingen en dat er vaker aandacht voor elkaar is. We houden afstand op straat en in de supermarkt, we dragen een mondkapje in het openbaar vervoer. De schrik zit er nog goed in.



Allerlei vragen doemen op: Hoe zet zich dat voort? Wat is blijvend en wat is al snel uit ons geheugen verdampt? Nemen we genoegen met minder vrijheid en privacy of juist met minder veiligheid? Gaan we voor een eigen gesloten leefomgeving of toch voor een internationale, mondiale economie?



Op initiatief van STT heeft een groep toekomstonderzoekers de handen ineen geslagen en onzekerheden over de toekomst gebruikt om vier toekomstscenario’s te ontwikkelen.



Vier beelden van Nederland na de crisis



De toekomstonderzoekers hebben onder leiding van STT vier objectieve ‘normale’ Nederlanden ontwikkeld. Vanuit de spanningsvelden vrijheid versus veiligheid en een open internationale economie versus een gesloten regionale economie hebben zij de volgende vier toekomstscenario’s voor Nederland ontwikkeld:



• Zakelijk normaal



Een Nederland waarin een zakelijke innovatie voor duurzaamheid centraal staat;



• Zorgvuldig normaal



Een Nederland waarin er hard wordt gewerkt aan gegevensmanagement voor gezondheid;



• Zelfstandig normaal



Een Nederland dat zich keihard inzet voor de waardering en uitbouw van vitale producten en vitaal werk;



• Zelfbewust normaal



Een Nederland waarin kleinschalig met ambachtelijkheid wordt samengewerkt voor een betere wereld.



Overheden en bedrijven kunnen strategische vragen voor beleid en bedrijfsmodellen toetsen aan de vier toekomstbeelden en daarmee hun ambities zo nodig bijschaven.



4xNederland-normaal, inclusief een verkorte vereenvoudigde versie zijn beschikbaar op https://stt.nl/project/vier-keer-nederland-normaal...