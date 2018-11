Huldigingsceremonie Prins Claus Prijzen 2018 in het Koninklijk Paleis

Op 6 december a.s. vindt de uitreiking van de Prins Claus Prijzen plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam in aanwezigheid van ZM Koning Willem Alexander en HM Koningin Máxima, en HKH Prinses Beatrix en HKH Prinses Mabel. Erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, ZKH Prins Constantijn, zal de Prins Claus Prijzen uitreiken aan:



Hoofdlaureaat van de Prins Claus Prijs



Market Photo Workshop (opleidingsinstituut en cultureel platform, Zuid-Afrika)



Prins Claus Laureaten



Adong Judith (toneelschrijfster, film- en theatermaakster, Oeganda)



Marwa al-Sabouni (architecte, Syrië)



Kidlat Tahimik (kunstenaar en filmmaker, Filipijnen)



Eka Kurniawan (schrijver, Indonesië)



O Menelick 2⁰ Ato (onafhankelijk journalistiek en cultureel platform, Brazilië)



Next Generation Prins Claus Laureaat



Dada Masilo (danseres en choreografe, Zuid-Afrika)



De Prins Claus Prijzen worden toegekend voor uitzonderlijke verdiensten op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Het Prins Claus Fonds introduceert dit jaar de Next Generation Prins Claus Prijs als eerbetoon aan een excellent creatief initiatief dat een positieve bijdrage levert aan het leven en toekomstperspectief van jonge mensen. Meer informatie over de Laureaten van 2018: https://www.princeclausfund.org/awards-laureates



Luister naar hun verhalen: Op woensdag 5 december zullen bij Louder than Words de Prins Claus Laureaten van 2018 hun verhalen vertellen in het Compangietheater (Kloveniersburgwal 50, Amsterdam). Louder than Words zal gemodereerd worden door ‘Onze Man in Teheran’ journalist Thomas Erdbrink, afgewisseld met akoestische optredens van Jeangu Macrooy. Programma begint om 20.30. Voor meer informatie en tickets: https://www.compagnietheater.nl/programma/louder-than-words



Over de Prins Claus Prijzen: Over de hele wereld zijn bijzondere mensen actief in het culturele veld. Velen van hen werken in een gebied waar culturele expressie moeilijk is. Het Prins Claus Fonds reikt elk jaar prijzen uit aan een aantal mensen die een bijzondere impact hebben en hun leven wijden aan positieve verandering in de wereld. Aanwezigheid op de 6 december uitreiking is uitsluitend op uitnodiging. Voor inlichtingen: https://www.princeclausfund.org/awards



Over het Prins Claus Fonds: Het Prins Claus Fonds steunt, verbindt en eert kunstenaars en cultural practitioners in gebieden waar culturele expressie onder druk staat.