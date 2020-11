Bekijk het nieuwe leven in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Vanaf 10 november iedere dinsdagavond te zien op Omroep Brabant.







In de serie laten erfgoed deskundigen en (oud-)medewerkers zien hoe belangrijk die gebouwen en bedrijven zijn als cultureel erfgoed, wat hun maatschappelijke functie is geweest en hoe hun toekomst eruit ziet. Architecten en bouwkundigen vertellen over hun uitdaging om de soms vervallen of in onbruik geraakte panden zodanig te verbouwen, dat ze een nieuwe bestemming konden krijgen voor horeca, cultuur, wonen of werken. Hannelore bezoekt ook fabrieken die nog volop in productie zijn, maar die op het bedrijfsterrein panden hebben staan die vanwege hun cultuurhistorische waarde een status als Rijksmonument hebben.







In ‘Gebruikte stenen’ komen verschillende soorten industrie en nijverheid aan bod, bijvoorbeeld de textiel- en metaalindustrie, maar ook fabrieken voor de productie van voedingsmiddelen zoals meel, melk en cacao. Daarnaast kan het ook gaan over industriële complexen die voor de spoorwegen, voor waterzuivering of voor stroomvoorziening waren.







Een vast onderdeel van iedere aflevering gaat over voormalige watertorens die een herbestemming hebben gekregen. Studenten bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven maken hierover een korte vlog. In samenwerking met Brabantse gemeentes worden specials gerealiseerd waarin het industrieel erfgoed in die gemeente centraal staat. In Gebruikte Stenen is ook veel historisch foto- en filmmateriaal verwerkt.







De volgende locaties komen aan bod:



10-11-2020 Tilburg, De Houtloods Spoorzone en Moerenburg



17-11-2020 Helmond, De Cacaofabriek en Vlisco



24-11-2020 Eindhoven, Het NRE-terrein



01-12-2020 ‘s-Hertogenbosch, De Tramkade



08-12-2020 Breda, Havenkwartier



15-12-2020 Geertruidenberg, De Dongecentrale



22-12-2020 Tilburg, De Piushaven



29-12-2020 Eindhoven, Het Campina terrein



12-01-2021 ‘s-Hertogenbosch, Grasso



19-01-2021 Breda, Backer en Rueb terrein



26-01-2021 Watertorenproject met studenten TU Eindhoven







Gebruikte Stenen is mede tot stand gekomen door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi, de gemeentes ’s-Hertogenbosch, Helmond, Breda, Eindhoven en Tilburg, en stichting Mommerskwartier, stichting Jacques de Leeuw en stichting Cultuur Eindhoven.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, vanaf 10 november 12 weken lang, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.