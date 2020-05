Duurzame toiletpapier producent The Good Roll breidt uit naar België

The Good Roll is twee jaar geleden als startup opgericht, niet alleen om duurzaam toiletpapier te produceren, maar ook om zich als stichting in te zetten voor het verbeteren van levens in ontwikkelingslanden. The Good Roll is inmiddels zo’n binnenlands succes dat ze aan het uitbreiden zijn naar België.



The Good Roll is bedacht door twee goede vrienden die het heel vreemd vonden dat 2,4 miljard mensen, oftewel een derde van wereldbevolking, nog steeds geen toegang hebben tot schone toiletten of zelfs helemaal geen toilet hebben. Daarnaast worden er elke dag een ongelooflijk aantal van 270.000 bomen gekapt om toiletpapier te maken.



The Good Roll is niet alleen toiletpapier, het is ook een stichting die zich inzet voor het verbeteren van het leven van anderen. Voor elke euro die binnenkomt, gaat vijftig cent naar hun stichting en wordt het gebruikt om sanitaire voorzieningen te bouwen in ontwikkelingslanden. Als een klant het product 2 jaar gebruikt, zal hij daadwerkelijk een toilet bouwen! En met meer dan 150 supermarkten die zich bij de zaak hebben aangesloten, is The Good Roll goed op weg om meer faciliteiten te bouwen dan voor mogelijk werd gehouden.



Met de intrede op de Belgische markt hoopt The Good Roll een van de grootste rollers in het veld te worden. En met de steun van hun nieuwe klanten verwacht The Good Roll een nog grotere impact te maken.