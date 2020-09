Nederland in het teken van sport en bewegen

Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 september is het NOC*NSF Nationale Sportweek. Heel Nederland staat dan in het teken van sport. Bonden, gemeenten en talloze verenigingen hebben de krachten gebundeld om zoveel mogelijk mensen in Nederland te inspireren om te bewegen en sporten. Ze openen hun deuren conform de geldende richtlijnen om zo de sport tien dagen lang in de schijnwerpers te zetten. Tevens reizen tijdens de sportweek tien artiesten samen met tien bekende sporters met een mobiele dug-out door Nederland om van dichtbij te ervaren wat sport met mensen doet. De officiele opening van de NOC*NSF Nationale Sportweek vond plaats in Nieuwegein, een van de drie host cities.

