Thuiswerkengoedgeregeld.nl voorziet werkgevers van informatie over rol bij thuiswerken

Thuiswerkengoedgeregeld.nl is onlangs gelanceerd als het online platform dat werkgevers voorziet van informatie om het thuiswerken binnen hun organisatie goed te regelen. Door de samenwerking met verschillende partners biedt het platform een uitgebreid overzicht en maakt werkgevers bewust van hun verantwoordelijkheden.



Het platform laat werkgevers inzien dat er meer geregeld moet worden dan alleen een goede thuiswerkplek en het fit houden van medewerkers. Uit het jaarlijkse onderzoek, Veilig Online 2020, naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), blijkt dat veel bedrijven onnodig risico lopen op het gebied van informatiebeveiliging. Jochen den Ouden, IT-Security Specialist, herkent dit als geen ander. Het was een belangrijke reden om bij Thuiswerkengoedgeregeld.nl aan te haken als partner. “Op dit moment werken er bijzonder veel mensen thuis. In veel gevallen is dit noodgedwongen door Corona. Het is een situatie die voor zowel werknemer als werkgever nieuw is en brengt allerlei zaken met zich mee om rekening te houden. Zeker als het gaat om de veiligheid van het versturen van documenten, de privacy van data en het verwerken van informatie op afstand”.



Duidelijkheid



Door de Covid-19 maatregelen worden organisaties gedwongen om medewerkers thuis te laten werken. Voor veel werkgevers is dit een compleet nieuwe situatie. “Er heerst bij werkgevers nog altijd veel onduidelijkheid over het thuiswerken. Wat moet er allemaal geregeld worden? Hoe leggen we dit vast en wat zijn de rechten van mijn werknemers? Ik merkte dat er, niet alleen op het gebied van IT, behoefte was aan informatie. Om te voorkomen dat werkgevers op verschillende plekken informatie moeten halen en het overzicht verliezen, hebben we, samen met andere partners, Thuiswerkengoedgeregeld.nl gelanceerd”, aldus Terry van Schaick, Algemeen Directeur bij Xiphos.