'VEH: Energielabel misschien volgend jaar toch iets minder duur'

Dit is een expertquote van Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Nieuw energielabel woningen vanaf 1 januari 2021 | RVO.nl | Rijksdienst



Wij zijn teleurgesteld dat minister Ollongren vasthoudt aan de plannen om het nieuwe energielabel voor woningen per 1 januari in te voeren. De minister laat wel onderzoeken of het mogelijk is om het label vanaf medio volgend jaar ook online aan te vragen. Daardoor kan het mogelijk iets minder duur worden.



Vanaf 1 januari gaat het energielabel voor een woning namelijk tussen de 200 en 300 euro kosten, veel meer dan de eerder aangekondigde 170 euro. VEH heeft forse bezwaren geuit tegen het nieuwe label omdat het veel duurder en maar nauwelijks beter is. Het huidige energielabel kost slechts enkele euro’s en blijft de komende 10 jaar geldig.



Maarten Eeke van der Veen is Beleidsadviseur Verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis.