Creëer chronische gezondheid en geluk tijdens de Dutch Design Week

Structureel vormgeven aan gezondheid en geluk. Hoe pak je dat in de praktijk aan? Je kan het meemaken in C*RE THE SYSTEM tijdens de Dutch Design Week van 21 t/m 25 oktober 2019 in Eindhoven.



Er dient zich een transitie aan in de wereld van zorg en welzijn. We moeten fundamenteel anders kijken naar ons zorgstelsel. Hoe kunnen we gezondheid en geluk bereikbaar maken en houden voor iedereen in ons land? Ongeacht leeftijd, sociaal-economische achtergrond of postcode.



U CREATE, Health Hub Utrecht, de Creatieve Coalitie voor Gezondheid, Dutch Design Foundation en Alles is Gezondheid, gaan in de Dutch Design Week met C*RE THE SYSTEM op zoek naar hoe we een systeem kunnen ontwerpen waarin ‘chronisch gezond en gelukkig zijn’ de norm is.



Welk fundament moet er dan onder ons gezondheidsstelsel liggen, welke ‘instituties’ vormen samen het toekomstige systeem en hoe krijgen we het huidige stelsel in beweging? Welke lessen uit design kunnen we meenemen bij onze future health space?



C*RE THE SYSTEM brengt antwoorden vanuit verschillende toepassingsgebieden bij elkaar. Met:



Maandag 21 oktober: Let’s design a new Health School: over hoe en waartoe je zorg- en welzijnsprofessionals van de toekomst opleidt. En hoe ziet die nieuwe school voor gezondheid en geluk eruit? M.m.v. Emilie Wagner (USA) en Alexei Wagner (USA), Stanford Medical School.



Dinsdag 22 oktober: Let’s design a new Health Bank: als één ding innovatie in de weg zit, dan is het wel de ‘financiering van ons stelsel’. Hoe komt dat dan? En waarom is ‘zorgwinst’ zo moeilijk door te rekenen? M.m.v. Thomas Plochg, NPHF Federatie voor Gezondheid



Woensdag 23 oktober: Let’s design a new Health Region: wat kunnen onze wijken, steden en regio’s leren van ‘flagship cities’ van het Healthy City Network van wereldgezondheidsorganisatie WHO. M.m.v. Lea Bouwmeester (onder voorbehoud).



Donderdag 24 oktober: Let’s design a new Health Me: een beter functionerend zorgsysteem is één ding. Maar kunnen we ons eigen leven zo ontwerpen dat we ieder voor zich ook bijdragen aan een gezond en gelukkig Nederland? M.m.v. Machteld Huber, Institute for Positive Health.



Vrijdag 25 oktober: Let’s design chronic Health and Hapiness: welke (ontwerp)criteria en regels kunnen we creëren om dingen echt anders te doen? Miniconferentie i.s.m. Philips, Maxima Ziekenhuis, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Waag Society.



Ook vormgeven aan een nieuw stelsel? Bekijk het hele programma op http://www.curethesystem.nl en meld je -namens Alles is Gezondheid- gratis aan voor een designsessie op thema/onderwerp naar keuze.