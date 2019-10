Sociale contacten senioren: kloof stad en platteland

De meeste senioren zijn tevreden over hun sociale contacten. Maar voor één op de tien senioren geldt dit juist niet. Dat zijn in Nederland ruim 300.000 ouderen. Vooral stedelingen en alleenstaanden hebben behoefte aan meer contact. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB en omroeporganisatie KRO-NCRV.



Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. KBO-PCOB en KRO-NCRV bereidden zich hierop gezamenlijk voor. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij zetten in op verbinding van senioren met elkaar, met de samenleving en met andere generaties als wapen tegen eenzaamheid. Het recente onderzoek onder zowel leden van KBO-PCOB als van KRO-NCRV toont aan dat mensen er juist behoefte aan hebben om samen verbonden te zijn.”



Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: “Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal, van jong tot oud, aangaat. Als publieke omroep vinden wij het onze taak om mensen via onze programma’s met elkaar te verbinden. Om mensen te inspireren om meer naar elkaar om te kijken.”



Uit het gezamenlijke panelonderzoek onder 1.750 Nederlandse senioren blijkt dat de meeste senioren wekelijks sociale contacten hebben. Acht op de tien is hier dan ook tevreden over. De Nederlandse senioren geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 aan hun sociale leven op dit moment. Hoe meer contacten, hoe beter het sociale leven wordt ervaren. Senioren met kinderen en met een partner geven hogere rapportcijfers dan kinderloze senioren en alleenstaanden.



Zorgen over alleenstaanden in de stad



Twee op de tien senioren heeft behoefte aan meer sociale contacten. Eén op de tien senioren ziet geen enkele vriend of geen enkel familielid regelmatig. Meest zorgelijke bevinding uit het onderzoek is dat 2% van de senioren in Nederland geen vrienden heeft én geen enkel familielid ziet. Het gebied waar men woont bepaalt mede de waardering van het sociale leven. Afnemende stedelijkheid hangt samen met toenemende waardering van het sociale leven. Dit geldt des te meer voor alleenstaande senioren.



Plezier in samen zijn



De sociale contacten die het meest plezier geven, zijn thuis samen koffie drinken en praten, gevolgd door uit eten gaan en samen dingen ondernemen. De meest gewenste manier om nieuwe contacten te maken, is via groepsactiviteiten (vereniging, buurthuis, kerk), samen fietsen en wandelen, gevolgd door museum- en theaterbezoek of andere culturele activiteiten.



Manon Vanderkaa: “Onze 800 afdelingen organiseren daarom van alles, van samen eten tot fiets- en wandeltochten. En het hele jaar door, dus niet alleen in de Week tegen Eenzaamheid.”



Peter Kuipers: “Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat sociale contacten van groot belang zijn voor hoe mensen tevreden zijn met hun leven. Op vrij eenvoudige manieren kunnen mensen het verschil maken en hun leven prettiger maken. Ook als omroep pakken wij daarin onze verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld rondom Joris’ Kerstboom in samenwerking met bibliotheken en buurtrestaurants.”