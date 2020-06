Miljoen voor startup WordProof na winnen wedstrijd Europese Commissie

AMSTERDAM - De Nederlandse startup WordProof is als eerste geëindigd in de pan-Europese wedstrijd ‘Blockchains for social good’ van de Europese Commissie en heeft daarmee 1 miljoen euro gewonnen. Europa wil met deze wedstrijd de inzet van blockchain-technologie om maatschappelijke problemen op te lossen stimuleren. WordProof, opgericht in 2019, wist de 175 andere deelnemers uit heel Europa achter zich te laten.



Uit wereldwijd CIGI-Ipsos-onderzoek blijkt dat het vertrouwen onder consumenten in het internet afneemt door onder meer fraude, fake nieuws en privacyproblemen. WordProof wil met blockchain-technologie het vertrouwen in het internet terugbrengen. “Wij bouwen aan een universeel Timestamp Ecosysteem. Een wereldwijde standaard waarmee het mogelijk wordt de betrouwbaarheid van de inhoud op internet te controleren.”, aldus Sebastiaan van der Lans, oprichter van WordProof.



Afgelopen weken maakte WordProof al bekend een stimuleringssubsidie te hebben gekregen van tech-gigant Block.one van $50.000 en een lening van het Innovatiefonds Noord-Holland van €275.000. “Met de erkenning en het miljoen van Europa kunnen wij het Timestamp Ecosysteem sneller uitrollen en WordProof als bedrijf nog harder laten groeien. Zo kunnen wij als Europa de standaard definiëren voor een betrouwbaar internet voor consumenten en organisaties,” aldus Van der Lans.



In Nederland was DePersGroepMedia (DPG) de eerste die de timestamp-technologie voor haar titel ‘Indebuurt’ inzette om haar artikelen te beschermen. “Wij verwachten dat zoekmachines en sociale media op een zeker moment erkenning zullen geven aan het feit dat DPG via timestamps eigenaarschap claimt van haar artikelen. Bij doorplaatsingen kan vervolgens DPG bovenaan de zoekresultaten te zien zijn en niet een ander platform dat toevallig groter is dan de lokale ‘Indebuurt’-website,” aldus Van der Lans.



WordProof wil met grote uitgeverijen en webshops wereldwijd aan de slag om hun content te beschermen en extra vertrouwen uit te stralen. Voor WordPress, waar 37% van alle websites wereldwijd mee is gebouwd, is er al een WordProof timestamp-plugin beschikbaar. Makers van eigen werk die bescherming zoeken kunnen wordproof.io gebruiken.



Over WordProof



WordProof is opgericht in 2019 door Sebastiaan van der Lans vanuit webbureau Van Ons, samen met angel investor en partner Frank van Dalen. De Nederlandse startup heeft als missie om vertrouwen in het internet te herstellen. Fraude en nepnieuws maken het internet onbetrouwbaar, maardoor inhoud op het internet te timestampen met WordProof is het mogelijk voor consumenten en zoekmachines om inhoud te controleren.