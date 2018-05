Goed eerste kwartaal voor Arcona Property Fund N.V.

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, heeft in het eerste kwartaal van 2018 een operationeel resultaat (winst voor belasting zonder herwaardering en eenmalige kosten en opbrengsten) behaald van EUR 0,4 miljoen, tegen EUR 0,2 miljoen in dezelfde periode van 2017. Voor geheel 2018 handhaaft Arcona Property Fund de verwachting van een operationeel resultaat van EUR 2,4 miljoen bij een gelijkblijvende portefeuille. Het streven is om hiervan 35% uit te keren aan de aandeelhouders.



De bruto huurinkomsten van Arcona Property Fund bedroegen in de eerste drie maanden van 2018 EUR 2,19 miljoen, tegen EUR 1,98 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. De netto huurinkomsten kwamen uit op EUR 1,16 miljoen, tegen EUR 1,03 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.



De bezettingsgraad van de portefeuille van Arcona Property Fund bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 84,5%, tegenover 84,0% eind 2017. De loan-to-value bedroeg eind maart 2018 51,7%, tegen 52,7% per 31 december 2017.



Guy Barker, managing director van fondsbeheerder Arcona Capital, zegt in een toelichting: "We zijn tevreden over de resultaten van Arcona Property Fund in de eerste drie maanden van het jaar. Verdere groei van het fonds en het vergroten van de liquiditeit van het aandeel op de beurs hebben onze prioriteit. We werken concreet aan diverse mogelijkheden om onze doelstelling van een fondsomvang van EUR 500 miljoen in 2022 te realiseren."



Arcona Capital heeft besloten om bij de berekening van de intrinsieke waarde van Arcona Property Fund over te gaan van ERPA-NAV naar EPRA-NNNAV. Deze berekening is de marktstandaard voor vastgoedfondsen en houdt rekening met de reële waarde van financiële instrumenten, schulden en uitgestelde belastingen.



De intrinsieke waarde op basis van EPRA-NNNAV kwam per 31 maart 2018 uit op EUR 14,11 per aandeel, tegen EUR 14,05 per aandeel op 31 december 2017. De intrinsieke waarde zal per kwartaal gepubliceerd worden. Op basis van de oude EPRA-NAV berekening bedroeg de intrinsieke waarde EUR 13,45 per 31 maart 2018 en EUR 13,37 per 31 december 2017.



Met ingang van maandag 14 mei 2018 zal NIBC Bank N.V. optreden als liquidity provider voor Arcona Property Fund. De directie van Arcona Capital verwacht dat de liquiditeit en daarmee ook de prijsvorming hierdoor zullen verbeteren.