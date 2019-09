Onderzoek wijst uit: Nooit zonder...deodorant

Jongeren willen niet zonder hun smartphone, maar óók niet zonder deodorant. Aan het begin van de puberteit ervaren zij het anders ruiken van hun eigen lichaam, als gevolg van hormonen, als ongemakkelijk of zelfs walgelijk en hetzelfde geldt voor de geur van anderen. Zij doen, vooral uit schaamte, alles om onaangenaam ruiken te voorkomen. De meeste jongeren verlaten daarom niet het huis zonder deodorant. In sport- en schooltassen zit altijd een deodorant. Deze helpt hen om controle te houden over hun lichaamsgeur; wat met name in de puberteit heel belangrijk is en hen zelfvertrouwen geeft in de omgang met anderen. Van de jongeren gebruikt 84% deodorant eenmaal of meerdere keren per dag.



Dit is één van de uitkomsten van de, in opdracht van de NCV, uitgevoerde studie onder jongeren in de leeftijd van 14-21 jaar (de zogenaamde generatie Z). Ook dit komt uit het onderzoek: jongeren willen goed verzorgd zijn, omdat ze daarmee controle terugkrijgen en zich zekerder voelen. Daarom kiezen zij voor producten zoals tandpasta, shampoo, doucheproducten én deodorant.





Wat bereiken ze concreet met het gebruik van deodorant:



-door fris te ruiken vallen ze niet (in negatieve zin) op

-ze voelen zich zekerder, krijgen zelfvertrouwen

-ze voelen zich mannelijker vs. vrouwelijker

-ze voelen zich aantrekkelijker

-ze horen er meer ‘bij’.