'Scholing werkenden belangrijke pijler voorkomen werkstress'

Het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om je werk goed te kunnen doen, is een belangrijke factor om werkstress te voorkomen. Ligt de verantwoordelijkheid om middels scholing kennis en vaardigheden te vergroten bij de werknemer? Natuurlijk, de werknemer zal in ieder geval de bereidheid moeten tonen om hier tijd in te investeren. Gelukkig leren we uit actueel onderzoek dat die bereidheid groter is dan ooit. Hieruit blijkt namelijk dat vier op de tien (41%) werkende Nederlanders door de coronacrisis zijn gaan inzien hoe belangrijk het voor hen persoonlijk is om te blijven leren en hoe belangrijk het voor het bedrijf is dat medewerkers blijven leren.



Maar, de verantwoordelijkheid van werkgevers rondom scholing van hun medewerkers is nog veel groter. Los van de inspanningsverplichting die de NOW regelingen met zich meebrengen, heeft iedere werkgever de verantwoordelijkheid om medewerkers de kennis en vaardigheden aan te leveren die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren. Die verantwoordelijkheid ligt op drie vlakken; investeren, motiveren en faciliteren. Met die investering zit het wel goed. Recent onderzoek geeft aan dat 60% van de werkgevers het leerbudget niet heeft verlaagd als reactie op de coronacrisis. Motiveren moet beter; slechts twaalf procent van de werkenden geeft aan dat voor hen de leidinggevende is die hen het meest inspireert om te blijven leren. Voor zo goed als geen enkele werkende (1%) is het de HR-collega die deze inspiratie biedt. Motiveer werknemers bijvoorbeeld door concreet perspectief te bieden als beloning van de tijd die werknemers in het leren steken.



De belangrijkste uitdaging ligt bij ‘faciliteren’. Werkgevers moeten allereerst zorgen dat werknemers voldoende tijd krijgen om te leren. Tijd blijkt een belangrijke barrière te zijn als het gaat om leerbereidheid van werknemers. Maar vooral moeten werkgevers op heldere en overzichtelijke wijze aanbieden welke leermogelijkheden er zijn voor hun werknemers. Uit het eerstgenoemde onderzoek blijkt namelijk ook dat drie op de tien (31%) werkenden advies nodig heeft bij de opleidingskeuze, maar niet te weten wie hen daarin kan adviseren. Het is voornamelijk de groep onder de dertig jaar die hiermee kampt: van hen weet 41 procent niet bij wie zij terecht kunnen voor opleidingsadvies. Een platform als Opleiding.nl Zakelijk kan helpen om dit aanbod zo laagdrempelig mogelijk aan werknemers aan te bieden. Ik pleit er daarbij vooral voor om gebruik te maken van de onbeperkt leren mogelijkheden zoals het All You Can Learn abonnement van Opleiding.nl



Eric Verduyn is directeur Onderwijs bij NCOI Groep.