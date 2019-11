André's meest extravagante setting sinds zijn Schönbrunn-tour

André Rieu onthult eerste details over ‘Christmas in My Hometown’: Zijn meest extravagante setting sinds zijn Schönbrunn-tour. Een schitterend winterpaleis met ijsbanen, kroonluchters, sneeuw en magische winterlandschappen. Met het Johann Strauss Orkest, internationale solisten en koren, The Platin Tenors, 300 dansers en 60 schaatsers, de Golden Voices of Gospel en nog veel meer verrassingen. De concerten vinden plaats in het MECC in Maastricht op 20, 21 en 22 december.



“Voor velen van u, mijn dierbare fans, is Kerst het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar wordt het nog mooier dan ooit! Met ‘Christmas in My Hometown’ beloof ik u een avond om nooit te vergeten. Vanaf het moment dat u binnenkomt, wordt u volledig ondergedompeld in de unieke kerstsfeer van een waar winterwonderland. Laat u betoveren door de prachtige paleisdecoratie en het kerstdecor compleet met sneeuw, twee ijsbanen, winterlandschappen, romantische sfeerverlichting, een rood tapijt, ontelbare lichtjes en prachtige kroonluchters.



Luister bij aankomst naar kerstliedjes, vertolkt door een koperblazers-ensemble en wordt begroet door acteurs in mooie kostuums van Charles Dickens om in de stemming te komen voor ons 3 uur durende concert. Geniet van mijn Johann Strauss Orkest, fantastische solisten, 300 dansers, 60 geweldige schaatsers, de Golden Voices of Gospel en nog veel meer verrassingen.



Dompel u onder in de kerstsfeer terwijl u danst en meezingt met de beste kerstklassiekers, romantische walsen en prachtige liedjes van over de hele wereld zoals Jingle Bells, Ave Maria, O Holy Night, Hallelujah, Sleigh Ride en nog veel meer! De deuren gaan drie uur eerder open, zodat je rond kunt lopen op een gezellige kerstmarkt en voor het concert kunt genieten van heerlijk eten en drinken.“



Koop nu uw tickets en reisarrangementen voor uw kerstdroom met André Rieu. Een unieke ervaring voor het hele gezin!



André Rieu – Christmas in My Hometown op 20, 21 en 22 december - de perfecte manier om in kerststemming te komen!



Tickets zijn vanaf 65 euro verkrijgbaar op www.andrerieu.com.