Munckhof verzorgt vervoer OKT Waterpolo in 'corona-bubbel'

vervoert ruim 30.000 mensen per dag;

heeft 2000 medewerkers;

heeft 23 vestigingen in Nederland;

maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;

huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;

boekt 150.000 vliegtickets per jaar;

verwerkt 2.500 telefoongesprekken per dag.

Om het toernooi, ondanks het coronavirus, plaats te laten vinden hanteert de internationale zwembond FINA strikte maatregelen. Alle teams en betrokkenen volgen strenge protocollen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo wordt er veelvuldig getest en heeft ieder land zijn eigen bubbel, welke zij niet mogen verlaten. Dit betekent ook dat er per land één Munckhof chauffeur mee in de bubbel gaat.Het vervoer vraagt een andere werkwijze dan Munckhof gewend is. Waar normaal de focus ligt op zo efficiënt mogelijke vervoersplannen maken, krijgt nu ieder land een eigen touringcar met chauffeur. Op momenten dat het team gaat trainen of wedstrijd heeft, zorgt Munckhof ervoor dat ze veilig op plek van bestemming komen. Tussentijds bevindt de chauffeur zich in de bubbel bij het hotel. Vanwege wet- en regelgeving gaat een chauffeur max. 6 dagen mee in de bubbel, dan vindt er een wissel plaats."Veiligheids- en hygiëneprotocollen zijn bij Munckhof vanzelfsprekend. Afgelopen jaar hebben we hier natuurlijk veel mee te maken gehad. Toch is deze opdracht extra bijzonder, omdat onze chauffeurs er letterlijk 24/7 mee te maken hebben. Gelukkig is er door iedereen veel begrip voor de regels en zijn we natuurlijk blij met een opdracht als deze." aldus Hans Bartels, Manager Munckhof Reizen.